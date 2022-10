Emotívna tlačovka Gonzala Higuaína: Pred novinármi sa rozplakal

Neskrýval dojatie. Dokonca sa neubránil pred novinármi ani slzám. Argentínsky futbalista Gonzalo Higuain (34) oznámil, že po konci tejto sezóny ukončí kariéru. Tridsaťštyriročný útočník to oznámil na tlačovej konferencii.

Hráč Interu Miami bojuje so svojim tímom o play off v MLS. Do konca základnej časti zostáva mužstvu odohrať dva zápasy.

Higuain zaznamenal v uplynulých 11 zápasoch 10 gólov. Celkovo má v tejto sezóne na konte 14 gólov a tri asistencie. Počas 17 sezón hájil farby Realu Madrid, Juventusu Turín, SSC Neapol, AC Milána, či Chelsea Londýn.