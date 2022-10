Otrasné následky z tragédie v Indonézii: Pred očami mu zomierali rodičia, chlapec z hrôzy onemel!

Na povrch sa dostávajú otrasné následky, ktoré spôsobila tragédia na futbalovom zápase v Indonézii. Chlapec videl, ako mu zomierali obaja rodičia a z prežitej hrôzy onemel!

Hrozná tragédia sa odohrala v indonézskom Malangu, kde po futbalovom stretnutí najvyššej súťaže vypukol chaos a panika po tom, čo fanúšikovia vtrhli na hraciu plochu. Policajné zložky použili slzný plyn a podľa informácií Českého rozhlasu bol natoľko dráždivý, že niektorí fanúšikovia umierali priamo v náručí hráčov.

Incident si vyžiadal najmenej 125 obetí a viac ako 300 ľudí utrpelo zranenia. Medzi obeťami je aj 32 detí. Prebieha vyšetrovanie prípadu a už teraz sa na povrch dostávajú mrazivé detaily tragédie. „Máme žiaka piatej triedy, ktorý bol svedkom zabitia oboch svojich rodičov," hovoril starosta Malangu podľa webu Straits Times. Chlapec po prežitej hrôze prestal rozprávať, onemel. „Je to jedináčik a teraz je so svojím dedkom. To, čoho sa obávame, je detská trauma," dodal starosta.

Indonézska najvyššia futbalová súťaž bola po tragédii na týždeň prerušená. Kompetentní začínajú vyvodzovať dôsledky a odvolali z funkcií šéfa indonézskej polície Ferliho Hidayata a deviatich dôstojníkov. Úrady vyšetrujú ďalších 18 ľudí zodpovedných za použitie slzotvorného plynu.