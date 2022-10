Vaculík skončil 9. na MS: Nebyť tohto, bojuje o medaily!

Dve víťazstvá, konečné 9. miesto a nádejné vyhliadky na voľnú kartu do budúcej sezóny. Taká je bilancia slovenského pretekára na plochej dráhe Martina Vaculíka v nedávno skončenom seriáli MS. Sezónu zakončil ideálne - víťazstvom na pretekoch v Toruni, v ktorých zdolal aj už trojnásobného majstra sveta Poliaka Bartosza Zmarzlika.

Pre 32-ročného Vaculíka to bol druhý triumf v sezóne, v ktorej triumfoval aj na pretekoch v Prahe. "Už na tréningoch som dosiahol veľmi dobrý čas a všetko nasvedčovalo tomu, že motor, ktorý sme zvolil na danú dráhu, bude ideálny. To sa potvrdilo aj v pretekoch. Do nich som mal dobrý začiatok, dosiahol som niekoľko víťazných jázd a vyvrcholilo to víťazstvom vo finále. Bol to jeden z tých dní, keď vám všetko vyjde ako si želáte," povedal Vaculík pre TASR.

V záverečných pretekoch sezóny zdolal aj Poliaka Bartosza Zmarzlika, ktorý do nich vstupoval s istotou celkového triumfu. "Bartosz je veľmi dobrý jazdec a potvrdil to aj tento rok ziskom tretieho titulu majstra sveta. On ide vždy naplno a je jedno, či má istý titul alebo nie. Zdolať ho je vždy cenný skalp. Ak chcem v budúcnosti pomýšľať na medailové pozície v celkovom hodnotení, tak ho musíme zdolávať častejšie. Nikdy to však nie je ľahké, preto to vždy poteší," poznamenal Vaculík, ktorý má za sebou sezónu s rôznymi emóciami.

V seriáli MS ukázal svoje kvality a v polovici sezóny bol na 3. mieste. Potom však na pretekoch poľskej extraligy utrpel zlomeninu lopatky aj zranenie zápästia a zo súťažného diania vypadol na niekoľko týždňov. Vo svetovom šampionáte vynechal preteky vo Veľkej Británii a na dvoch podujatiach po návrate získal dokopy iba 6 bodov. Ak by Cardiffe štartoval, mohlo byť jeho celkové umiestnenie výrazne lepšie než je konečná 9. priečka. "Na špici celkového poradia to bolo tesné a dá sa povedať, že tie preteky vo Veľkej Británii mi chýbali k tomu, aby som bojoval o medailu. V momente, keď sa mi stalo zranenie, som bol na 3. mieste. Potom som pauzoval štyri týždne a vynechal som jedno podujatie. Nie je jednoduché vrátiť sa po zlomenej lopatke a zápästí. Keby som sa nezranil, mohol byť výsledok iný, ale všetci vieme, že na "keby" sa v športe nehrá. Chvíľu po zranení mi trvalo, kým mi nabehla späť predošlá forma. Keby sa mi to nestalo, mohlo byť veľa vecí inak. Je fakt, že tie zdravotné problémy reálne ovplyvnili moje výsledky, ale nebudem sa sťažovať," skonštatoval Vaculík, ktorý popri účinkovaní v prestížnom seriáli MS (GP) štartoval aj v poľskej extralige.

V nej získal striebro, hoci blízko bol aj najcennejší kov. "Delili nás od neho prakticky tri body. V jedným pretekoch som viedol a mal na dosah víťazstvo, no 50 m pred cieľom mi praskla reťaz. Z prvého miesta som spadol na posledné štvrté, ktoré nebolo bodované. Dá sa povedať, že aj tieto body mi neskôr chýbali. Žiaľ, aj aký je šport a ja už len dúfam, že som si smolu už vybral a v budúcnosti to bude lepšie." Do svojho súťažného kalendára 2022 pôvodne zaradil aj MS družstiev, na ktorej sa slovenský tím hotoval k premiérovej účasti. Tie sa však konali práve v čase, keď Vaculík laboroval so zranením a jeho neúčasť znamenala aj neúčasť slovenského tímu.

Z rovnakého dôvodu vynechal aj súťaž Grand Prix Challenge, ktorá každoročne predstavuje formu kvalifikácie pre budúci ročník MS. Istotu účasti v ďalšej sezóne má iba prvých šesť jazdcov celkového poradia, ktorých doplnia najlepší z GP Challenge a aj pretekári, ktorým organizátori udelia tzv. voľnú kartu. Tú už viackrát dostal aj Vaculík a reálnu šancu má aj tentoraz. "Myslím, že organizátori chcú mať v seriáli 15 najlepších jazdcov na svete. Preto zohľadňujú všetky dôležité aspekty. Mňa poznajú a vedia, že chcem bojovať o najvyššie priečky," uviedol Vaculík, ktorý si počas dlhoročného pôsobenia spravil výborné meno v poľskej lige.

V nej sa už roky presviedča o veľkej popularite tohto športu v Poľsku. Tú dokumentuje aj nedávne finále poľskej ligy v Lubline. Do voľného predaja sa dostalo deväťtisíc lístkov, ktoré sa vypredali za 4 sekundy. "Bolo to niečo neuveriteľné, ale svedčí to o tom, že ľudia majú tento šport v Poľsku veľmi radi," poznamenal Vaculík, ktorý súťažnú sezónu definitívne uzavrie počas nasledujúceho víkendu. Na domácom okruhu v Žarnovici absolvuje Medzinárodné majstrovstvá SR.