Djokovič spustil lavínu hnevu fanúšikov: Pre TOTO nikdy nebudeš ako Federer a Nadal!

Srbský tenista Novak Djokovič (35) poriadne nazlostil mnohých svojich fanúšikov. Pre toto nikdy nebudeš ako Roger Federer a Rafael Nadal, odkazujú mu!

Srbský tenista Novak Djokovič (35) zavítal minulý týždeň na turnaji ATP do izraelského Tel Avivu. Po príchode do Izraela pozdravil svojich fanúšikov na sociálnej sieti: „Šalom, Izrael. Som veľmi šťastný a nadšený z návratu do Izraela. Teším sa na skvelý zážitok," napísal vlastnoručne na papier a odkaz zverejnil na twitteri.

A práve týmto gestom spustil obrovskú vlnu hnevu v radoch fanúšikov, najmä z arabského sveta. Pod príspevkom Djokoviča sa začali objavovať mnohé kritické reakcie. „Izrael je apartheidný štát, ktorý sa riadi politikou eliminácie palestínskej existencie. Táto krajina nespočetnekrát porušila nariadenia Organizácie spojených národov či zákona o ľudských právach,“ napísal jeden z nespokojných fanúšikov. „Roger Federer a Rafael Nadal nikdy nenavštívili Izrael. Preto Djokovič nikdy nebude ako oni,“ reagoval ďalší.

Djokovič sa ale nenechal vyviesť z miery a s prehľadom si dokráčal po ďalší titul do zbierky. Bez straty setu porazil Andujara, Pospíšila, Safiullina aj Čiliča. Svoju víťaznú sériu v súťažných zápasoch natiahol už na 11.