Známe hudobné rodiny si na štadióne v Rovinke obuli kopačky: Rómske El Clásico pre Kmeťa

Založili novú tradíciu. Na zrekonštruovanom štadióne v Rovinke sa v sobotu uskutočnil exhibičný zápas medzi hudobnými rodinami Kmeťovcov a Sendreiovcov, rómske El Clásico. Za ich výbery nastúpili aj ďalšie známe osobnosti – speváci Ego, Pavol Drapák, ale aj bývalí futbaloví reprezentanti Vladimír Kinder i Andrej Porázik.

Líder skupiny Kmeťoband Igor Kmeťo starší hrával mládežníckych rokoch aktívne futbal a tomuto športu sa rekreačne venuje doteraz. „Hrával som za Červenú hviezdu a doteraz si idem na rôzne benefičné zápasy či halové turnaje kopnúť do lopty. Teraz sme zorganizovali 1. ročník rómskeho El Clásica proti Sendreiovcom a verím, že z toho bude krásna tradícia do budúcnosti. Myslím si, že zápas mal úroveň, vyhrali sme na penalty, takže sa teším. Keby sme totiž prehrali, tak Ego, ktorý hral za mňa, by išiel peši do Bratislavy. Taká bola stávka,“ prezradil so smiechom Novému Času.

Volajú ho Diego

Igor v minulosti obdivoval argentínsku futbalovú legendu Diega Maradonu. „Bol to môj športový, ale aj životný vzor. Navyše, Diego mal rómsku krv ako ja, mali sme podobné postavy, chôdzu a dokonca ma roky prezývajú Diego. Aj preto nosím na zápasoch dres s jeho číslom 10 a menom Diego,“ dodal Kmeťo.

Aj frontman hudobnej skupiny Sendreiovci Vladimír hrával v minulosti futbal. „Bol som druholigový hráč, najskôr za Rimavskú Sobotu a potom som pôsobil aj v Malackách. Som rád, že sa takýto zápas uskutočnil. Myslím si, že sme ľudí pobavili a videli aj pekné góly. Už sa tešíme o rok na odvetu,“ reagoval Vlado Sendrei.

Vedia to aj s loptou

Kopačky oprášil aj slovenský raper Michal Straka známy pod umeleckým menom Ego. „Tiež som v mladých rokoch koketoval s futbalom, teraz už hrám iba rekreačne. Dostal som na zápas pozvanie od kamaráta Igora Kmeťa, tak som prikývol. A som rád, že nemusím ísť pešo domov, keďže sme vyhrali.“

Svoje futbalové kvality ukázal aj bývalý reprezentant a prvý Slovák v anglickej lige Vladimír Kinder. „Zažil som počas kariéry i po nej viaceré zaujímavé súboje, ale futbalové rómske El Clásico ešte nie,“ zasmial sa Vlado a dodal: „Hudobníci ukázali, že to vedia aj s loptou, zápas mal solídne tempo, takže super nápad. Verím, že dostanem v budúcnosti pozvanie aj na ďalšie takéto zápasy.“