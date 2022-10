Silný rukopis kapitána! Po zranení a viróze nastúpil Vladimír Weiss ml. prvý raz v tejto ligovej sezóne od začiatku zápasu. V šlágri kola rozbehol belasých prvým gólom k cennému víťazstvu nad nováčikom z Podbrezovej, ktorý pripravil majstrovi doteraz jedinú prehru v súťaži. Súboj prvého s druhým tímom tabuľky zniesol prísnejšie kritériá.

Na Tehelnom poli hral doteraz najodvážnejší súper. Železiari nepustili do gatí a nechýbalo veľa, aby si z prvej návštevy na novom štadióne odviezli všetky tri body. Raz pohladili loptou brvno, dvakrát mierili do žrde a jeden gól im rozhodca neuznal pre ofsajd. „Mali sme proti sebe kvalitného súpera, ktorý začal ligu veľmi dobre. Prvých 20 minút sme dominovali. Vtedy sme mali dať gól, no nepodarilo sa. Súpera sme potom pustili do hry. Na konci sme ukázali silu a charakter. Víťazstvo sme veľmi potrebovali,“ povedal stredopoliar Weiss.

Líder Slovana priznal, že výhra sa nerodila ľahko. Podbrezová má konsolidovaný tím, ktorý starostlivo plnil taktické pokyny trénera a pridal k tomu aj disciplinovaný výkon. „Po tom všetkom, čo sa stalo za posledné dva týždne v klube, sme vedeli, že víťazstvo bude dôležité pre fanúšikov, kabínu i celý klub. V niektorých situáciách nám to zväzovalo trochu nohy.“

Weiss sa zranil v pohárovom dueli proti Ferencvárosu a potom ho vyradilo prechladnutie. Zdravotne je už v poriadku a postupne zvyšuje tréningovú záťaž. Hoci skóroval zblízka do prázdnej bránky, gól ho potešil. „Každý gól pomôže. Najmä psychicky. Tento bol asi najľahší v kariére. Cítim, že fyzicky ešte nie som úplne pripravený na celý zápas. Trénujem naplno, no zápasová prax sa nedá ničím nahradiť. Verím, že pri každom ďalšom zápase to bude lepšie.“

Tréner Vladimír Weiss poslal do druhého polčasu Tigrana Barseghjana a Davida Hrnčára a obaja hru belasých oživili a zrýchlili. Arménsky reprezentant asistoval Weissovi na prvý gól a po rohových kopoch Hrnčára padli zvyšné dva góly. „Otec mal opäť raz šťastnú ruku, keď poslal Hrnca kopať roh. Hovoríme o tom, že zo štandardných situácií strieľame málo gólov. Trénujeme to, šance máme, ale nepadá nám to. Musíme to vylepšiť. Nálada v kabíne je super. Príchody Vitteka a Tomascheka pozdvihli kabínu. Prišli bývalí slovanisti, legendy klubu. Vnímam to pozitívne,“ dodal kapitán Weiss.