Zámorské kluby NHL robia v kempoch poriadky v zostavách: Prvé čistky v Montreale!

montreal - Balia kufre! Tímy z NHL začali robiť po niekoľkých dňoch prípravných kempov ťažké rozhodnutia. Čistky v zostave urobil aj klub Montreal Canadiens, ktorý poslal talentovaného českého útočníka Jana Myšáka (20) do farmárskeho mužstva Laval Rocket, pôsobiaceho v nižšej AHL.

Slovenskí fanúšikovia majú preto oči na stopkách. Zaujíma ich totiž hlavne to, ako vedenie Habs naloží s dvojicou Slovákov Juraj Slafkovský (18) a Filip Mešár (18).

Myšák, kapitán českej dvadsiatky, na posledných dvoch majstrovstvách sveta juniorov už v tíme Rocket pôsobil v sezóne 2020/2021, vlaňajší ročník strávil v Hamiltone v OHL. V príprave nastúpil za hlavné mužstvo Canadiens len v úvodnom stretnutí s New Jersey. Myšáka si vybral Montreal v roku 2020 v druhom kole draftu na 48. pozícii.

Dvaja tínedžeri Slafkovský s Mešárom stále bojujú o svoju šancu v najprestížnejšej hokejovej lige sveta. Prvý menovaný pritom naplno prežíva tlak, súvisiaci s visačkou celkovej draftovej jednotky NHL. Zo Slafkovského počas leta sršalo sebavedomie. Mnohí kanadskí fanúšikovia ho považovali doslova za spasiteľa, no realita ukazuje, že s košickým rodákom budú musieť byť o niečo trpezlivejší. V dobrom svetle sa však, naopak, ukazuje Slafkovského krajan Filip Mešár.

NHL však nie je len Montreal. Čo slovenských fanúšikov určite nepoteší, je fakt, že útočníka Mariána Studeniča zapísal klub Dallas Stars na waiver listinu nechránených hráčov, ďalšieho slovenského útočníka Maxima Čajkoviča poslal tím Tampa Bay Lightning do nižšej AHL.

Studenič odohral za Hviezdy dva zápasy, v ktorých nebodoval, no pripísal si dva plusové body. Dallas ho získal v minulej sezóne z New Jersey - paradoxne práve z waiver listiny. Nastúpil zaň v 16 dueloch základnej časti s bilanciou gól a dve prihrávky. Zahral si aj v štyroch zápasoch ostatného play-offa v lete podpísal so Stars ročný dvojcestný kontrakt. Čajkovič neodohral v rámci tréningového kempu ani jeden zápas v drese Tampy Bay.