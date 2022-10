Lendlovi je smutno za jeho slávnymi šuštákmi: Ukázal ich na sociálnej sieti

Spoznali ste, kto je na obrázku? Bývalý skvelý tenista Ivan Lendl (62) našiel vo svojom archíve ikonickú fotografiu a teraz ju zverejnil na svojom facebookovom profile!

Snímka sa viaže k finále Roland Garros 1985. Lendl vtedy prehral so Švédom Matsom Wilanderomi (58). Preto tie hashtagy pod jeho príspevkom: #RolandGarros1985“ a „Throwback to the 80s“. Na fotografii je slávny tenista na posteli v outfite z 80-ych rokov a sleduje TV. Na jeho šušťáky sa skrátka nedá zabudnúť.

Lendl vo svojej kariére vyhral 94 turnajov (1978 až 1994), z toho osem grandslamových. Navyše, bývalý profesionál, ktorý sa narodil v Ostrave vo vtedajšom Česko-Slovensku, bol celkovo 270 týždňov číslom jeden vo svetovom rebríčku ATP - iba Roger Federer (41), Novak Djokovič (35) a Pete Sampras ( 51) zvládli viac.

Lendl bol okrem ôsmich úspechov ešte jedenásťkrát vo finále grandslamu. Len vo Wimbledone Lendl nikdy nedokázal vyhrať, hoci bol dvakrát vo finále. V decembri 1994 musel „Ivan Hrozný“ vo veku 34 rokov predčasne ukončiť kariéru, keďže ho čoraz častejšie trápili problémy s chrbtom. V tom čase bol až na 54. miesto vo svetovom rebríčku.