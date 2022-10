Anketa NIKÉ Športovec mesiaca za september 2022: Strelkyňa si vystrieľala prvenstvo

Jednoznačný triumf! Strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková (38) sa stala víťazkou v Ankete NIKÉ Športovec mesiaca za september 2022. Prvenstvo jej vyniesla bronzová medaila na nedávnom svetovom šampionáte v Osijeku a aj miestenka na olympiádu 2024 v Paríži.

Úspešná strelkyňa vybojovala pre Slovensku dva roky vopred prvú miestenku na letné hry vo Francúzsku 2024.

„Nedávala som si cieľ získať olympijskú miestenku, chcela som byť akurát po pretekoch spokojná. A musím povedať, že som. Po postupe do finále sme si povedali, že letenky do Paríža už máme, nechcela som hneď vypadnúť. Mám medailu, s tým som spokojná a je jedno, akú má farbu. Je fajn, že teraz nemusím zbierať body do rebríčka a môžem si vyberať, na ktoré preteky pôjdem,“ povedala bronzová medailistka Zuzana Rehák-Štefečeková pre Športové centrum polície, ktorej tento úspech vyniesol aj prvenstvo v ankete, ktorá sa obnovila od roku 2021 za spolupráci stávkovej spoločnosti NIKÉ.

September 2022:

1. Zuzana Rehák Štefečeková (streľba)

2. Bianka Sidová (rýchl. kanoistika)

3. Tajmuraz Salkazanov (zápasenie)