Poslanec a bývalý tenista Ján Krošlák skončil na lôžku: Emotívny odkaz z nemocnice

Maródi v poslaneckých laviciach. Minulý týždeň skončil po náhlom kolapse poslanec OĽaNO Ján Kerekréti (78) v rukách lekárov.

Najnovšie sa z nemocnice ozval poslanec a bývalý slovenský tenista Ján Krošlák (47).

„Keď vám niekto zaželá veľa zdravia, vážte si to a neberte to iba ako frázu. Jeden deň beháte, plávate, žijete naplno a na ďalší sa zobudíte o šiestej ráno s hlavou v kolotoči. Ležím v nemocnici už tretí deň a mám poruchu vestibulárneho aparátu. V živote sa mi ani nesnívalo, akú úlohu, okrem toho, ze počujeme, majú uši. Jedno nespolupracuje s druhým a môj svet sa celý krúti. Chcem sa poďakovať všetkým doktorom, sestričkám a zdravotníkom, ktorí sa starajú o mňa, ale aj o všetkých pacientov na Slovensku. Títo ľudia sú naša jediná nádej, keď sa ocitneme v ich rukách a zúfalo chceme, aby nám pomohli. Tak, ako sa aj oni snažia teraz pomôcť nám, co ležíme v nemocniciach, ja im držím palce, aby sa ich pracovne podmienky a ohodnotenie na Slovensku zlepšili,“ napísala na sociálnu sieť čerstvá tvár klubu Sme rodina rovno z nemocničného lôžka.

Zdravotné problémy postretli aj predsedu Smeru-SD Roberta Fica, ktorý sa v nedeľu hodinu pred vysielaním relácie TV Markíza Na telo ospravedlnil z neúčasti pre chrípku.

Krošlák počas svojej kariéry vyhral dva turnaje ATP vo dvojhre. V septembri 1999 bol v rebríčku ATP na 53. mieste, čo je jeho kariérne maximum. Od roku 2020 je poslancom Národnej rady SR, z poslaneckého klubu OĽaNO odišiel minulý rok v októbri.