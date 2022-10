Regenda prvýkrát nebodoval: Studenič môže skončiť v Dallase

Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda (22) bol ako jediný zo Slovákov v akcii v nedeľňajších prípravných zápasoch v zámorskej NHL pred začiatkom sezóny 2022/2023, vo svojom štvrtom dueli v drese Anaheimu Ducks prvýkrát nebodoval.

Jeho krajana Mariána Studeniča zapísal klub Dallas Stars na waiver listinu nechránených hráčov, ďalšieho slovenského útočníka Maxima Čajkoviča poslal tím Tampa Bay Lightning do nižšej AHL.

Regenda odohral pri prehre Anaheimu 1:2 s Los Angeles Kings 11:16 min, z toho viac ako tri minúty v presilových hrách. Rozdal jeden bodyček a dostal menší trest za sekanie. Doposiaľ je najproduktívnejší zo 14 Slovákov v príprave, na konte má dva góly a asistenciu. Tomáš Tatar (New Jersey Devils) strelil dva góly v dvoch dueloch, Miloš Kelemen (Arizona Coyotes) skóroval raz v troch stretnutiach. Po asistencii zaznamenali obrancovia Samuel Kňažko (Columbus Blue Jackets) a Martin Fehérváry (Washington Capitals).

Po Richardovi Pánikovi (New York Islanders) skončil na waiver listine aj 23-ročný útočník Studenič, do 24 hodín ho môže zadarmo získať zvyšných 31 tímov profiligy. V príprave odohral za "hviezdy" dva zápasy, v ktorých nebodoval a pripísal si dva plusové body. Dallas ho získal v minulej sezóne od New Jersey práve z waiver listiny, nastúpil zaň v 16 dueloch základnej časti s bilanciou gól a dve prihrávky. Zahral si aj v štyroch zápasoch ostatného play-off a v lete podpísal so Stars ročný dvojcestný kontrakt.

V organizácii "bleskov" už nemá obranca Erik Černák svojho krajana, 21-ročný Čajkovič neodohral v rámci tréningového kempu ani jeden zápas v drese Tampy Bay. Na predošlom turnaji nádejí v americkom Raleigh absolvoval tri stretnutia, v ktorých raz skóroval. Lightning ho poslali do záložného tímu Syracuse Crunch (AHL), za ktorý v ročníku 2021/2022 odohral 20 duelov so ziskom 6 bodov (3+3). Floridský klub ho draftoval v roku 2019 z 89. miesta, no v NHL si zatiaľ nezahral.