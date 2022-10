Legendárny Jágr pripustil koniec kariéry: Zmeniť to ale môže ešte jedna vec

Hviezdny hokejový útočník Jaromír Jágr (50) pripustil možnosť, že sa už na ľad ako aktívny hráč nevráti. Majiteľ Kladna to uviedol v rozhovore s ČTK a denníkom Sport.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

K návratu mu chýba motivácia, chuť i čas, pretože je zaneprázdnený starostlivosťou o chod extraligových Rytierov. Situáciu by ale mohla zmeniť akcia Winter Classic so zápasmi pod holým nebom.

Jágr je neustále s tímom, pri zápasoch pomáha trénerom na čele s Otakarom Vejvodom mladším zo striedačky, ale jeho návrat do zostavy v dohľade nie je. "To sa určite neblíži, vôbec. Aby som bol úprimný, ani nemám chuť. Jedine keby sa mal ešte konať Winter Classic, ktorý som sľúbil, tak by som sa asi musel prinútiť ísť hrať. Inak ma to vôbec neťahá späť," uviedol Jágr.

Zápasy pod holým nebom sa mali hrať v Špindlerovom Mlyne a tvárou akcie, ktorá bola dvakrát odložená kvôli pandémii koronavirusu, je práve Jágr. Podľa doteraz posledných informácií z polovice februára sa mal celý projekt presunúť do Prahy s tým, že hrať sa bude v decembri.

Jágr neveril vlastným očiam: Fanúšik provokoval a následne prišlo toto

Zatiaľ však nie je nič potvrdené a Jágr aj preto nevylučuje, že už nebude hrať. "Je to možné. Ale ako hovorím, uvidím, ako to dopadne s Winter Classic. Napríklad ma to nakopne, vážne neviem. Ale popravde - momentálne nemám motiváciu a nemám ani chuť. Musel by som toho veľa obetovať. Stravou, regeneráciou, tréningom," vyhlásil Jágr.

Olympijský šampión z Nagana a dvojnásobný víťaz Stanley Cupu aj majstrovstiev sveta nastúpil naposledy 25. apríla v barážovom zápase s Jihlavou (6:3), po ktorom Stredočeši oslávili udržanie sa medzi elitou. Za minulú sezónu odohral Jágr 48 zápasov a pripísal si v nich 21 bodov za osem gólov a 13 asistencií.

Začiatkom augusta priznal, že sa necíti pripravený hrať a uviedol, že nemá čas sa dôkladne pripraviť. Vtedy však odhadoval, že do extraligy by znova mohol naskočiť v novembri alebo v decembri. S tým, že kariéru ešte končiť nechce a okrem zápasov pod holým nebom ho láka zahrať si aj v zrekonštruovanej kladenskej aréne.

Účet za Jágrovu nehodu: Len za toto zaplatil 20 tisíc eur!

"Aj keby som nebol majiteľom a mal na práci len hokej, aj tak by som mal problémy s trénovaním a hraním zápasov. Vôbec sa sústrediť na hokej. Takto je to viac-menej nemožné. Alebo by som sa musel úplne prestať venovať klubu, čo si nemyslím, že by pomohlo," povedal Jágr.

Zápasy mu zatiaľ nechýbajú. "Vôbec. Hokej mám rád, ale je to drina. Po fyzickej stránke je to veľmi náročné. Na zimáku navyše strávim hlavne kvôli organizačným veciam oveľa viac času ako predtým. Pred sezónou sme boli trochu v strese, museli sme riešiť veľa záležitostí, aby sme vôbec zvládli prvý zápas," pripomenul legendárny útočník finišujúcu rekonštrukciu kladenského štadióna.

"V mojich rokoch hrať na nejakej úrovni je samo o sebe náročné. Pripraviť sa, motivovať sa. Nehovoriac o nutnosti odpočinku. Kvôli času strávenému na zimáku a pri rokovaniach nemám medzi deviatou a druhou popoludňajšou vôbec čas riešiť seba. Ísť potom unavený ešte trénovať a unaviť sa k tomu navyše fyzicky, to nemôžem dať, nedám to,“ konštatoval Jágr.

Svoju úlohu zohráva aj fakt, že cíti zodpovednosť voči klubu. Nedovolí si kvôli tomu myslieť sám na seba a odkladať dôležitejšie záležitosti bokom.

"Stopercentne. Napríklad vlani som mal pocit, že po hokejovej stránke môžem chalanom pomôcť, cítil som zodpovednosť po tej športovej stránke. Teraz to necítim. Teraz viem, že aj keby som robil maximum, nezmestil by som sa ani do štyroch lajn. A my nemáme slabého hráča. Aby som sa dostal do zostavy, musel by som veľmi maknúť. A možno by som to ani nezvládol," povedal Jágr.

Hoci v minulosti už niekoľkokrát naznačil možnosť ukončenia hráčskej kariéry, zakaždým sa na ľad vrátil. Teraz vyzerá situácia odlišne. Aj preto, ako sa Jágr snaží byť maximálne úprimný sám k sebe.

"Vždy som sa snažil byť. Keď som hral, ​​mával som pocit, že to dávam a zvládam. Teraz viem, že by som to nedokázal. Muselo by to byť skutočne extrémne v tom, že si poviem, že to skúsim. Ale neviem, či mi to momentálne dáva zmysel,“ premýšľal Jágr.