Kapitán Košíc Chovan po prvej výhre v sezóne: Čoskoro budeme tam, kde patríme

Hokejisti HC Košice sa konečne dočkali a v piatom zápase sezóny si pripísali prvé víťazstvo v Tipos extralige. V konfrontácii dvoch trápiacich sa tímov zdolali pred 721 divákmi Duklu Trenčín 5:2.

Kapitán Michal Chovan verí, že ich vytúžený trojbodový zisk nakopne do ďalších zápasov. "Toto víťazstvo sme veľmi potrebovali," poznamenal.

Košičania mali za sebou štyri prehry a pred duelom s Trenčínom boli na poslednom mieste tabuľky. "Celý deň, aj deň predtým, sme si hovorili, že tento zápas potrebujeme vyhrať. Zvládli sme to a verím, že to bude odrazový mostík do ďalších zápasov a že čoskoro budeme tam, kde patríme," povedal Chovan, ktorý sa na víťazstve podieľal bilanciou 1+1.

Zároveň si spoločne s predsezónnymi akvizíciami Patrickom Watlingom, Jordonom Southornom a Jensom Olssonom otvoril gólový účet v sezóne. Košičania potrebovali na 5 gólov 28 striel a ich strelecká úspešnosť bola výrazne vyššia než v predošlých zápasoch. "Vravel som, že potrebujeme dať zlepené góly. Aj predtým sme mali veľa striel, ale nedávali sme z toho góly. Dnes nám išli aj presilovky," tešilo kapitána "oceliarov."

Po trojzápasovej absencii sa do zostavy košického tímu vrátil útočník Marek Slovák. K víťazstvu prispel asistenciou, viac ho však tešilo víťazstvo. "Dnes to bolo dobré, hoci sme si zápas zdramatizovali. Od druhej tretiny sme boli lepšie mužstvo. Presvedčili sme sa, že môžete mať aj 40 striel, ale dôležité je, aby boli nebezpečné a aby stále stál niekto pred brankárom," pripomenul Slovák, ktorý už myslel aj na nasledujúce zápasy, ktoré Košičania odohrajú v piatok v Liptovskom Mikuláši a v nedeľu v Nových Zámkoch. "Verím, že v tých zápasoch už budeme hrať taký hokej, aký chceme."