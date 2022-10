V Montreale už došlo k prvým čistkám: Na farmu bol poslaný kapitán českých juniorov

Talentovaný hokejový útočník Jan Myšák (20) zamieril z prípravného kempu Montrealu do farmárskeho mužstva Laval Rocket pôsobiaceho v nižšej AHL.

Kapitán českej dvadsiatky na posledných dvoch majstrovstvách sveta juniorov už v tíme Rocket pôsobil v sezóne 2020/21, vlaňajší ročník strávil v Hamiltone v OHL. V príprave nastúpil za hlavné mužstvo Canadiens len v úvodnom stretnutí s New Jersey. Pri prehre 1:2 sa do štatistík nezapísal.

Myšáka si vybral Montreal v roku 2020 v druhom kole draftu na 48. pozícii. Nasledujúci ročník však začal v extraligovom Litvínove, no slávna kanadská organizácia následne rozhodla o jeho presune do zámoria. V AHL doposiaľ nastúpil na 22 stretnutí, v ktorých strelil dva gól. Uplynulú sezónu vyhral s Hamiltonom juniorskú OHL a prebojoval sa s ním až do finále prestížneho. Memorial Cupu.