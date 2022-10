Japonsko smúti za legendou: Zomrel jeden z priekopníkov zmiešaných bojových umení (†79)

Inoki v posledný rokoch bojoval so vzácnou chorobou, ktorá spôsobuje zlyhávanie orgánov z dôvodu nahromadenia proteniu amyloid v tele. Japonské média v sobotu 1. októbra potvrdili smutnú správu. Mal 79 rokov.

Kanji Inoki, známy aj ako Antonio Inoki, preslávil v krajine vychádzajúceho slnka wrestling a bol jedným z priekopníkov zmiešaných bojových umení. Vysoký zápasník sa často stretával so šampiónmi ďalších štýlov ako napríklad džudo, karate či box.

​V roku 1976 si to dokonca v 15-kolovej bitke, nazývanej „zápas storočia" rozdal s boxerom Muhammadom Alim. Inoki zaskočil Aliho najmä svojou taktikou, keď väčšinu času strávil na chrbte a snažil sa boxera kopnút či stiahnuť na zem. Bojovníci sa tak rozišli s remízovým výsledkom.

New Japan Pro-Wrestling is deeply saddened at the passing of our founder, Antonio Inoki.



His achievements, both in professional wrestling and the global community are without parallel and will never be forgotten.



Our thoughts are with Inoki’s family, friends and fans. pic.twitter.com/n8zA9hj78e