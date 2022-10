Manchester City v derby rozobral mestkého rivala: Hetrikom sa blysol Haaland aj Foden

Futbalisti Manchestru City zvíťazili v mestskom derby v 9. kole Premier League nad United 6:3 a z druhého miesta tabuľky strácajú bod na prvý Arsenal. Všetky góly domácich strelili Erling Haaland a Phil Foden, ktorí zaznamenali hetriky. Nórsky kanonier sa stal prvým hráčom v histórii súťaže, ktorý strelil tri góly v troch po sebe idúcich domácich zápasoch. Okrem toho si pripísal aj dve asistencie.

Manchester City vstúpil do duelu výborne a už v 8. minúte sa ujal vedenia, keď sa presadil zvnútra šestnástky Foden. Domáci pokračovali v tlaku a v 18. minúte mohli viesť o dva góly, no Ilkay Gündogan trafil z priameho kopu len do žrde. V 34. minúte sa to už podarilo, keď sa po rohu Kevina de Bruyneho presadil hlavou Haaland a o tri minúty neskôr padol po rovnakej spolupráci tretí gól. City pridalo do prestávky aj štvrtý zásah, po brejku dorazil loptu do siete Foden.

Hostia sa dočkali až po zemne strán, v 56. minúte namieril presne z diaľky Antony, no rozohraných domácich nezastavil. V 64. minúte skompletizoval hetrik Haaland a deväť minút po ňom aj Foden. V závere ešte zmiernil debakel striedajúci Anthony Martial, ktorý najprv dorazil strelu Freda a potom premenil penaltu.

Haaland je so 14 gólmi najlepší strelec súťaže a v jedenástich stretnutiach za City vo všetkých súťažiach zaznamenal už 17 presných zásahov.

Manchester City - Manchester United 6:3 (4:0)

Góly: 8., 44. a 73. Foden, 34., 37. a 64. Haaland - 56. Antony, 84. a 90.+1 Martial (druhý z 11m)