Najstarším bežcom 99. MMM bol dnes už 86-ročný Jozef Štec: Maratónsku štafetu zabehol s vnukmi

Deň po maratóne oslávil 86. narodeniny, no cíti sa na 60 a má kondičku ako 50-nik. Prešovčan Jozef Štec (86) neprestáva udivovať sviežosťou aj v tomto v úctyhodnom veku. Aktívny športovec, milovník bežkovania a atletiky sa odmieta vzdať aktívneho pohybu. Na 99. ročníku Medzinárodného maratónu mieru (MMM) odbehol štafetu so svojimi vnúčatami, ktoré prihlásil bez ich vedomia, takže nemali na výber: museli s ním bežať. Nemohli povedať nie dedovi, ktorý má deň po maratóne narodeniny!

Šport miluje od detstva. Jozef začal ešte ako gymnazista s atletikou a behom na lyžiach, do ktorého sa zamiloval a venuje sa mu dodnes. „Moje najkrajšie športové zážitky sa viažu k seniorským majstrovstvám sveta v behu na lyžiach, kam chodím spolu so slovenským družstvom. Beháme tam 10 dní a sú tam tisícky ľudí z celého sveta, bývalí majstri sveta, olympionici, to je proste zážitok. Pretekal som vo Fínsku, Švédsku, v USA či Kanade. Mojím prianím je aj to, aby som sa mohol zúčastniť aj na nasledujúcom ročníku v Rakúsku. V zime budem poctivo trénovať na Štrbskom plese,“ vyhlásil dedo Štec, ktorý bol aj vášnivým horolezcom, ktorý pokoril mnohé štíty Álp či Kaukazu.

Recept na zdravie

„Posledných 26 rokov už žijem na penzii. Mám chatku v horách a stále sa snažím udržovať, občas si ešte dám 10-hodinovú túru v Tatrách na Rysy, ale to už len tak oddychovo,“ pokračuje stále vitálny pán, ktorý prezradil svoj recept na pevné zdravie: „Človek to asi dostane do daru, ale o zdravie sa treba starať. Ja vďačím dobrej strave, manželke a rodinnej pohode. Každému prízvukujem: nefajčiť, to nikdy, keď pivo, tak len pre radosť a pestovať si pevnú vôľu. Zachovať si pohyb a poctivo trénovať!“ Obdaroval vnukov

Prešovčana nezlomilo ani vážne zranenie z roku 2015, keď počas fotografovania spadol zo skaly, pričom padal až 15 metrov. Zo zranení sa potom liečil šesť týždňov. Svoj prvý košický maratón odbehol ešte v roku 1980, keď ho prvýkrát otvorili pre verejnosť. Aj keď dnes už maratónsky výkon nepodá, na trať sa vrátil a so svojou rodinou. „Dnes to pre mňa bol už skôr rýchlejší poklus,“ povzdychol si Jozef Štec, ktorý priznal, že štafeta s vnúčatami bol jeho nápad. „Deň po maratóne, 3. októbra, mám narodeniny, tak som si vymyslel, že im venujem darček. Prihlásil som ich do štafety, zaplatil som im vstupné. Oni mi na to pekne naleteli a museli potrénovať,“ bavil sa na svojom kúsku najstarší účastník 99. MMM.