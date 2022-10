V Amerike si robí skvelé meno: Skončí Slafkovský na farme a Mešár v áčku?

Opäť chýbal na ľade! Hokejový útočník Juraj Slafkovský (18) absentoval v zostave Montrealu Canadiens počas sobotňajšieho prípravného duelu proti Ottawa Senators. Jeho kamarát a krajan Filip Mešár (18) naopak veľmi príjemne prekvapuje. Vo víkendovom dueli si napriek prehre 4:5 po predĺžení pripísal dva plusové body.

Fanúšikovia Montrealu začali preto opäť horúčkovito špekulovať o tom, či Slafkovský skončí túto sezónu na farme.

Prípravný kemp sa zrejme neodvíja podľa jeho predstáv. Slafkovského považovali ešte pred pár týždňami fanúšikovia Montrealu za spasiteľa, dnes sú s predikciami o budúcnosti ohľadom rodáka z Košíc krotkejší. Čoraz viacej sa totiž ozývajú hlasy o tom, že Slafkovský po nevýrazných výkonoch skončí na farme. Ak by sa tak stalo, bola by to relatívna blamáž, nakoľko za posledných 20 rokov skončili na farme, resp. v juniorke, len dve celkové jednotky draftu NHL, aj to obrancovia - Owen Power (2021) a Erik Johnson (2006).

Naopak, v dobrom svetle sa ukazuje Filip Mešár, na ktorého sa hrnú slová chvály. „Mešár je veľmi pôsobivý. Hrá ako profík. Ukázal veľa krásnych zábleskov,“ chválil slovenského útočníka kapitán Montrealu Nick Suzuki, na ktorého slová nadviazal aj hlavný tréner Martin St. Louis. „Filip má kvality výberu prvého kola, takže sa nečudujem, že si ho všímajú fanúšikovia i novinári. Má dobrý kemp, na tréningoch vyzerá veľmi dobre,“ uviedol St. Louis.

Do začiatku základnej časti najprestížnejšej hokejovej ligy sveta zostáva ešte zopár dní. St. Louis má preto dostatok času na to, aby si rozmyslel, ako naloží s dvoma talentovanými Slovákmi v zostave jeho tímu. Úplne najväčšie prekvapenie by určite bolo, ak by sa Mešár dostal do hlavného tímu, zatiaľ čo Slafkovský by skončil v nižšom tíme v Lavale.

Mešár sťažuje Montrealu rozhodovanie

Najskôr sa špekulovalo o jeho pôsobení v kanadskej juniorskej OHL, no expert Marco D´Amico z portálu Montreal Hockey Now si myslí, že mladý Slovák môže začať sezónu 2022/2023 medzi mužmi v AHL.

Mešárove hráčske práva vlastní v OHL klub Kitchener Rangers a podľa odborníkov mal 18-ročný rodák zo Spišskej Belej putovať po nováčikovskom kempe práve tam. V hlavnom kempe sa však výrazne zlepšuje a mohol by skončiť v záložnom tíme Laval Rocket (AHL). "Zdá sa, že chce dokázať, že je pripravený hrať medzi profesionálmi. Na ľade pôsobí a aj hrá ako profesionál. Vo formácii s najlepšími hráčmi Lavalu podával vynikajúce výkony. Ukázal, že vie zakladať útoky aj vytvoriť si priestor pôsobivou prácou s hokejkou a korčuľovaním," napísal D´Amico o Mešárovi, ktorý ako krídelník hráva aj na pozícii centra.

Podľa D´Amrica si Mešár rýchlo zvyká a ukazuje to aj na ľade. "Rýchlejšie rozmýšľa a zároveň je trpezlivý pri práci s pukom. Nemusí pravidelne bodovať, ale ukazuje návyky a schopnosti, vďaka ktorým môže pravidelne tvoriť hru. Je to očividnejšie v každom zápase. Canadiens aj Rocket majú už dlhšie nedostatok útočníkov schopných rýchlo zaviesť puk do útočného pásma a založiť útok. Mešár ukazuje atraktívnu kombináciu talentu, rozumu a rýchlosti. Ak sa bude ďalej zlepšovať tak rýchlo ako v ostatných dvoch týždňoch, môže ho klub poslať do AHL namiesto OHL," myslí si odborník.