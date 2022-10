Český tréner zaspomínal na účinkovanie pri slovenskej reprezentácii: Neuveríte, ako sa dozvedel o svojom konci

Českého kouča Pavla Hapala (53) stále bolí, akým spôsobom musel opustiť kormidlo pri slovenskej futbalovej reprezentácii. S mužstvom spod Tatier postúpil do finále baráže o postup na vlaňajší európsky šampionát, no neuspokojivé výsledky tímu v Lige národov 2020/2021 ho stáli miesto.

Slovenský futbalový zväz (SFZ) odvolal Hapala predvlani v októbri po domácej prehre s Izraelom, a do funkcie vymenoval Štefana Tarkoviča. „Nebolo žiadne ultimátum. V Lige národov nám to vtedy nešlo. Malo to však objektívne príčiny. Úlohu hral ´covid´, vzhľadom na dôležitosť zápasov sme niekedy museli hráčov šetriť. Mal som pre všetko adekvátne vysvetlenie, len musí byť i druhá strana, ktorá vám načúva. To sa nestalo,“ uviedol 53-ročný rodák z Kroměříža v programe Přímák na webe sport.cz.

Hapal sa stal koučom slovenskej futbalovej reprezentácie v októbri 2018, keď nahradil Jána Kozáka staršieho. Pod jeho vedením počas dvoch rokov odohrali Slováci 17 duelov (7 víťazstiev- 3 remízy - 7 prehier), pričom v tom sedemnástom ani nesedel na lavičke, keďže sa ocitol v karanténe po nákaze koronavírusom.

„Odvolaný som bol telefonicky vo chvíli, keď som ležal s horúčkami na mojej chalupe, keď som nechcel ohroziť ani svoju rodinu, aby som niekoho nenakazil,“ poznamenal Hapal.

Tvrdí, že koniec angažmánu ho bolel a cítil horkosť. „Tú však cítite pri každom odvolaní, keď robíte prácu na sto percent a dávate tomu maximum. Ale ste hodnotený podľa výsledkov, a tie tam neboli. V tejto situácii som bol veľmi sklamaný, pretože sme postúpili do finále baráže o postup na majstrovstvá Európy. V nej nakoniec Slováci zvíťazili a postúpili. A ja už som pri tom nebol,“ skonštatoval Hapal, ktorý zatiaľ od anabázy pri slovenskom reprezentačnom A-mužstve neviedol žiadny tím.