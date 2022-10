Messi skóroval v piatom zápase v rade: Parádny gól z priameho kopu!

V 28. minúte vsietil 60. gól z priameho kopu a zároveň prvý v drese PSG. Strelecky sa mu darilo už pred septembrovým asociačným termínom, keď skóroval v dueli skupinovej fázy Ligy majstrov na pôde Maccabi Haifa (3:1) a v domácej súťaži zariadil víťazstvo 1:0 na pôde Lyonu. V najcennejšom drese dal po dva góly Hondurasu a Jamajke pri výhrach 3:0. V druhom prípravnom zápase pritom hral len 35 minút.

Hráči Nice vyrovnali v Parku Princov krátko po prestávke – pokus o rybičku nevyšiel pri centri Sofianovi Diopovi a v následnom zmätku v malom vápne sa najlepšie zorientoval Gaetan Laborde. Veľkú príležitosť Nice premárnil o chvíľu Melvin Bard, keď prekopol z polovičného voleja bránku. Paríž zvýšil tlak po príchode Mbappeho v 59. minúte. Veľkú šancu najprv zahodil Neymar a pozíciu na víťazný gól pripravil neskôr striedajúcemu Francúzovi Nordi Mukiele, ktorý poslal krátky pas priamo pred Kaspera Schmeichela.

"Do druhého polčasu sme vstúpili bez energie, rytmu a intenzity. Nice držalo loptu a my sme za ňou nezmyselne behali, chýbal nám dôraz v súbojoch a obrana nerobila svoju prácu. Vyrovnanie bolo teda logické a museli sme pridať na energii, rýchlosti a nápaditosti," uviedol po zápase tréner domácich Christophe Galtier pre AFP. Mbappeho chcel pôvodne šetriť na stredajší duel skupinovej fázy LM proti Benfice Lisabon.

"Predvádzate najlepší výkon v sezóne a nakoniec prehráte. Boli sme dobrí a výsledok je tým pádom frustrujúci a krutý. Nemali veľa šancí, nepustili sme ich k nim," neskrýval po zápase sklamanie tréner hostí Lucien Favre. Skalp úradujúceho majstra by bol pre jeho tím veľmi cenný. Nice figuruje v tabuľke na trinástom mieste a na konte má len dve výhry.

