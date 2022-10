Počas zápasu Premier League sa priviazal k bránke! Mladík spoznal výšky trestov

Súd mu určil šesťtýždňový pobyt vo väzení, ktorý si od júla odsedel. Takisto však dostal trojročný zákaz navštevovania zápaso v Británii.

Počas nečakaného vystúpenia aktivistu Louisa McKechnieho sa spomínaný duel prerušil na 14 minút. Od žŕdky bránky ho dostali kliešťami a následne ho vykázali z futbalového štadióna. Za neoprávnené vniknutie na cudzí pozemok dostal pokutu 50 libier a musel zaplatiť ďalších 500 libier za náklady na trestné stíhanie.

McKechnie dúfa, že svojím protestom, počas ktorého mal na sebe tričko s nápisom "Just Stop Oil", zachráni miliardy životov. Sudkyňa uviedla, že mladíkovo konanie bolo bezohľadné a veľmi nebezpečné.

