Inter chce udržať Škriniara: Takýto plat mu ponúka!

Nastal čas zúčtovania! Tento mesiac by sa mala vyjasniť budúcnosť Milan Škriniara (27). Obrancovi Interu Miláno sa končí v júni 2023 zmluva a stále nie je známe, či ostane, alebo talianskeho vicemajstra po šiestich rokoch opustí. V lete mal o neho záujem Paris St. Germain, kluby sa však nedohodli na výške odstupného.

Ako uvádza calciomercato.com, Škriniarov agent pricestoval v piatok do Milána, kde by mal začiatkom týždňa rokovať s vedením Interu. Už teraz je jasné, že neexistuje šanca priblížiť sa k sume 9 miliónov eur aj s bonusmi, ktorú ponúkol kapitánovi slovenskej reprezentácie v lete francúzsky majster. Inter počas posledného prestupového obdobia odmietol návrh PSG na 60 miliónov eur za rodáka zo Žiaru nad Hronom.

Teraz má všetky tromfy v rukách Škriniar. Môže sa stať, že nebude súhlasiť s predĺžením kontraktu a po sezóne odíde zadarmo. Už v januári by mohol podpísať kontrakt s hviezdami nabitým parížskym klubom. To Inter nechce riskovať a robí maximum, aby tomu zabránil. Podľa Corriere della Sera chystá riešenie so zvýšením platu na 7 miliónov eur.

Inter sa ocitol v dlhoch 140 miliónov eur. Čínsky podnikateľ a šéf klubu Steven Zhang sa rozhodol navýšiť kapitál o 100 miliónov, aby aj takýmto spôsobom pomohol udržať Škriniara na San Sire. Tréner PSG Christophe Galtier vyslovil nespokojnosť s tým, že francúzsky klub nezískal slovenského futbalistu.

„Boli sme sklamaní, že sa nám nepodarilo získať stredného obrancu. Boli by sme radi, keby sme mali tohto hráča v kádri. Viem, že náš prezident urobil, všetko, čo bolo v jeho silách,“ citoval ho portál fcinternews.