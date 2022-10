Najdrahší hráč má takmer hodnotu celého kádra Podbrezovej: Majster chystá doma pomstu!

Futbalový Slovan Bratislava sa musel v tejto ligovej sezóne skloniť len pred jediným súperom - Podbrezovou. Obhajca titulu podľahol nováčikovi na jeho ihrisku hneď v úvodnom kole (1:2). Po dvojtýždňovej reprezentačnej prestávke privíta dnes v šlágri 12. kola líder súťaže svojho tabuľkového suseda, pred ktorým vedie o tri body.

Slovan po prievane v manažmente klubu by rád konsolidoval svoju výkonnosť. Na dvoch frontoch sa mu darí striedavo. „Podbrezová si ide svoju sériu a príbeh. My chceme písať svoj. Vieme, že potrebujeme zlepšiť niektoré veci. V posledných dueloch nás trápila koncovka. Potrebujeme byť oveľa agresívnejší a aktívnejší v útočnej fáze. Tento súper je zodpovedný v defenzíve a dokáže hrať v hlbšom bloku. Bola by škoda doma stratiť body,“ povedal pre klubovú stránku asistent trénera Boris Kitka.

Majster je na Tehelnom poli jasným favoritom. Do tréningu sa naplno zapojil aj Ibrahim Rabiu, po krátkych chorobách sa vrátili Vladimír Weiss ml. a Giorgi Čakvetadze. „Podbrezovú vnímame ako jedno z najpríjemnejších prekvapení. Zachytila vstup do sezóny, čo sme sami žiaľ okúsili. Zvládla ťažké zápasy v Trnave či v Žiline, a vždy bola nebezpečná. Má veľmi dobre vyskladaný tím, ktorý je dlhšie pokope.“

Železiari na Tehelnom poli ešte nikdy nevyhrali. Ich dnešné vystúpenie na zrekonštruovanom štadióne bude premiérové. Päť rokov strávil v belasom drese Erik Grendel. Jeden z kľúčových hráčov Podbrezovej sa teší na vzájomnú konfrontáciu v hlavnom meste. „Nebude to pre mňa normálny zápas. Musím zabudnúť na minulosť. Žiadne podpichovačky neboli. Som občas v kontakte s Lukášom Pauschekom, no teraz som ho nechal vydýchnuť a nerýpal som. Možno až po zápase bude na to dôvod. Dúfam, že nebudeme pasívni a podkúrime Slovanu, lebo len to je cesta k úspechu.“

Nováčika posmelilo úvodné víťazstvo nad Slovanom, čo neskôr dokázal aj proti ďalším favoritom, s ktorými neprehral. Grendel dúfa, že jeho tím sa nebude báť hrať taký futbal ako doma. „Slovan už teraz nič nepodcení. Tímovosťou a systémom hry mu môžeme konkurovať. Opierame sa o skvelý kolektív. Všetci ťaháme za jeden povraz. V tomto máme trochu navrch.“

SLOVAN

Cena kádra

19 mil. €

Najdrahší hráč

Tigran Barseghjan

2,2 mil. €

PODBREZOVÁ

Cena kádra

3,3 mil. €

Najdrahší hráč

Peter Kováčik

225 000 €

Čisté kontá brankárov

1. Richard Ludha (21) Podbrezová 307 minút

2. Daniel Veszelinov (21) Dun. Streda 272 minút

3. Martin Junas (26) MFK Skalica 263 minút

4. Adrián Chovan (26) Slovan Bratislava 232 minút

5. Dominik Takáč (23) Spartak Trnava 225 minút