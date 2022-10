Red Bull nemilo prekvapil Verstappena! Kvalifikáciu ovládol jeho konkurent

Na druhom mieste skončil Mexičan Sergio Perez na Red Bulle, ktorý stratil 0,022 sekundy a o najlepší čas bojoval prekvapivo aj Brit Lewis Hamilton. Jazdec Mercedesu nakoniec obsadil tretie miesto s mankom 0,054 s.

Úradujúci majster sveta a vedúci pretekár celkového poradia Max Verstappen prerušil v tretej časti kvalifikácie svoj meraný pokus a obsadil ôsme miesto (+1,983). Holanďan mal na dosah pole position, Red Bull ho však pri záverečnom pokuse nečakane povolal do boxov.

VC Singapuru F1 - kvalifikácia:

1. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) 1:49,412 min

2. Sergio Pérez (Mex./Red Bull) +0,022 s

3. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +0,054

QUALIFYING REPORT: Leclerc, Perez and Hamilton split by just 0.054s under the lights in Singapore#SingaporeGP #F1 https://t.co/EHPsvSwiaJ