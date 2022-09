Tréner hovoril o pláne Montrealu so Slafkovským a Mešárom: Jeden z nich zostane sklamaný!

Tréner Montrealu Canadiens Martin St.Louis (47) prehovoril o plánoch klubu so slovenskými útočníkmi Jurajom Slafkovským (18) a Filipom Mešárom (18). Jedného z nich slová trénera nepotešia...

Montreal Canadiens si v 1. kole tohtoročného draftu vybral dvoch slovenských útočníkov - Juraja Slafkovského (18) a Filipa Mešára (18). Slafkovskému sa v hlavnom predsezónnom kempe príliš nedarí. V dvoch zápasoch neskóroval, ani nebodoval a čelí veľkej kritike zámorských expertov aj náročných fanúšikov Canadiens. Naopak, Mešár výkonmi veľmi príjemne prekvapil.

Tréner Montrealu a bývalý hviezdny útočník NHL Martin St.Louis (47) prehovoril o plánoch, ktoré klub má s dvojicou slovenských útočníkov. „Ak by som bol v jeho pozícii, chcel by som odohrať čo možno najviac zápasov," hovoril na adresu draftovej jednotky Juraja Slafkovského, cituje ho portál hockeylatest.com.

„Takže mu dávame príležitosť. Čím viac bude hrať, tým väčšiu vzorku budeme mať. Máme taký malý plán. Aj keď plány sa môžu meniť. Nemyslel si, že bude hrať (proti Torontu) a hral. Máme predstavu, ale tieto veci sa môžu meniť s okolnosťami. Sústredíme sa na všetky veci na ľade. Posudzujeme to každý deň," dodal kouč Canadiens.

V predsezónnom kempe výkonmi veľmi pozitívne zaujali mladí útočníci Filip Mešár a Owen Beck. „Sú to chlapci, ktorí sa potenciálne vrátia do juniorky," naznačil plány Montrealu tréner Martin St.Louis. Tieto slová určite nepotešia Filipa Mešára, ktorý vyhlásil, že jeho cieľom v kempe je vybojovať si miesto v tíme Lavalu Rocket v AHL, ktorý je farmou Canadiens. Posledné dve sezóny odohral medzi mužmi v extraligovom Poprade a návrat medzi juniorov určite nie je to, po čom výber Montrealu v prvom kole túži...

„Ako kemp napreduje, chceme mať pocit z tímu, ktorý budeme mať a preto budeme čoskoro riešiť mladíkov," naznačil tréner Montrealu, že rozhodnutie o Mešárovi môže prísť v najbližších dňoch.