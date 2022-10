Putinov obľúbenec kritizuje tých, ktorí utekajú pred mobilizáciou: Pľuščenko volá do zbrane z obývačky!

Všetci stojíme jednotne za Putinom. Tak znie propagandistické posolstvo ruských športovcov. Presnejšie jeho oficiálne proklamovaná verzia, ku ktorej sa prihlásil z tepla svojej obývačka aj dvojnásobný olympijský víťaz v krasokorčuľovaní a jeden z obľúbencov ruského prezidenta Jevgenij Pľuščenko. Tvrdí, že on by pred povolávacím rozkazom na frontu rozhodne neutiekol...

Pľuščenka poburuje, že sa mnohí jeho spoluobčania snažia povinnosti narukovať vyhnúť a z krajiny utekajú. „Časy sú teraz ťažké. A ak dorazí agenda, neznamená to, že budete hneď poslaní na front. Možno by bolo správne, keby všetci vrátane mňa šli a pripravili sa na možnú budúcu situáciu. Nechápem tú paniku a snahu utekať a schovávať sa. Bohužiaľ, mnohí utekajú. To sa mi nepáči!“ kritizuje postoj tých, ktorí sa chcú vyhnúť začleneniu do armády.

Vraj pôjde dobrovoľne

„Hovorím za seba. Teraz som doma v Novogorsku. Ale ak príde agenda, tak nikam neutečiem. Kurz rád absolvujem. Musíme chrániť svoje deti a svoju budúcnosť. To je môj názor a želám si, aby to všetci počuli,“ vyhlásil pre portál sport-express.ru krasokorčuliarsky virtuóz, ktorý by to vzhľadom na svoju popularitu i svoje názory mal s utekaním do cudziny asi ťažké.

Po 21. septembri, keď Kremeľ vyhlásil čiastočnú mobilizáciu záloh, sa hovorilo o výnimke pre športovcov. Lenže opak je pravdou. Povolávacie rozkazy dostávajú aj oni. A nielen tí z druhého-tretieho sledu! Mobilizácia sa už dotkla aj pýchy ruského športu - KHL, na zozname sú boxeri či bývalá hviezda anglickej Premier League!

Berú každého

Podľa kustóda Antona Tiškina z Červenej hviezdy Kchun-lun, ktorý sídli na moskovskom predmestí Mytišči, povolávajú už aj hráčov a pracovníci klubov KHL. „Bohužiaľ, situácia sa naozaj zhoršila. Tí, ktorí nechcú ísť do vojny, končia vo väzení,“ uviedol rozhorčený Tiškin na sociálnej sieti LinkedIn. Vyjadrenie vlády, že narukuje približne 300-tisíc osôb, označil ako lož. „Povolávajú každého, ku komu sa dostanú!“ Rozkaz narukovať už dostalo niekoľko hráčov KHL či lekár Avangardu Omsk. „Je im to úplne jedno. Chcú iba krv,“ uviedol.

Mobilizácia sa mala týkať najmä členov CSKA Moskva, ktorý má dlhodobo priame napojenie na armádu. Pokiaľ sú v armádnom klubu vedení ako vojaci alebo dôstojníci v zálohe a menej ako 35 rokov, budú povolaní.