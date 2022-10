Hrivík konečne odlieta do Švédska: Po pol roku bez hokeja očakáva boj samého so sebou

Hokej mu už chýbal! Kapitán bronzového tímu z olympiády v Pekingu 2022 Marek Hrivík (31) zajtra odlieta do Švédska. Útočník Leksandu pre daňové povinnosti musel vynechať úvod sezóny. Denníku Nový Čas prezradil, akú mal letnú prípravu, aké má klub ambície a vyjadril sa aj k hráčom pôsobiacim v NHL či KHL.

Švédska liga má už za sebou pár kôl, ale vy ste stále na Slovensku. Prečo?

- Kvôli daňovým povinnostiam môžem do Švédska vycestovať až v októbri, takže túto nedeľu už odlietam a pripojím sa k tímu.

Nemali ste v pláne začať sezónu na Slovensku?

- Bavil som sa o tom s vedením Leksandu, ale bolo by to komplikované. Keby som hral niekde inde, tak by za mňa museli zaplatiť poistku a nechcel som riskovať aj zranenie.

Leksand v prvých štyroch kolách iba raz vyhral, sledujete výkony spoluhráčov na diaľku?

- Samozrejme. Je to iba začiatok sezóny, mužstvo sa formuje, navyše viacero hráčov na čele so mnou ešte v zostave chýba. Niektorí sú ešte na kempoch v zámorí a pripoja sa tiež v najbližších dňoch. Verím, že keď sa dáme dokopy, tak začneme zbierať body a v tabuľke stúpať.

Vy ste posledný zápas odohrali takmer pred pol rokom. Chýba vám už hokej?

- Je to naozaj dosť dlhá doba, keď som naposledy hral súťažný duel. Hokej mi chýba a viem, že ten úvod bude náročný, pokiaľ sa dostanem do zápasového tempa. Prvé dva týždne očakávam boj samého so sebou (smiech). Nastúpiť by som mal budúci týždeň, ešte neviem či v stredu, alebo až na ďalší duel.

Akú ste mali prípravu na Slovensku?

- Kondičnú som absolvoval v Bratislave, chodil som aj na ľad s partiou chalanov ako Tatar, Fehérváry, Daňo a ďalší chalani z reprezentácie. Potom som trénoval aj s prvoligovou Žilinou, za čo klubu ďakujem. Bolo to také pozliepané, ale verím, že som dobre pripravený na sezónu.

Vlani Leksand vypadol v prvom kole play-off. Aké sú ambície klubu tento ročník?

- Samozrejme, ísť do play-off a hrať o špicu. Víziou klubu je do štyroch rokov získať titul, aj preto som podpísal štvorročný kontrakt. Verím, že sa tieto ambície aj podarí zrealizovať. Zázemie v Leksande je výborné, navyše stále máme aj vypredané hľadisko.

Aj si plánujete kúpiť byť, keď máte dlhoročný kontrakt?

- Dostal som od klubu dom, takže sa o mňa postarali.

Sledujete aj výkony mladých slovenských hráčov v prípravných kempoch NHL?

- Áno. Videl som, že niektorí chalani ako Regenda či Kelemen už aj skórovali a držím im všetkým palce, aby sa presadili a vybojovali si miesto v prvých tímoch. Určite majú na to, aby či už teraz, alebo v budúcnosti hrali v NHL.

Čo vravíte na to, že osem slovenských hráčov pôsobí v KHL?

- Samozrejme, že odsudzujem inváziu na Ukrajine, ale môj názor je taký, že každý má právo na výber, kde bude pôsobiť vo svojej kariére.