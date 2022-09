Trapas poprednej americkej televízie: Mešár a Nemec vraj nie sú zo Slovenska!

Napriek tomu, že slovenské hokejové nádeje sa v tohtoročnom drafte umiestnili medzi nováčikovskou elitou, v Amerike majú stále problém s uvádzaním ich národnosti.

Poprednej americkej televízii ESPN sa v posledných dňoch takýto chybný kúsok podaril hneď dvakrát.

Slovenským hokejovým fanúšikom je dobre známe, že útočník Filip Mešár (18) ani zďaleka nepochádza zo Skalice, ale zo Spišskej Belej.

Aby toho však nebolo málo, ESPN vyviedla poriadny kiks aj pri uvádzaní Mešárovej národnosti. Podľa informácií z ich portálu pochádza z tridsať rokov neexistujúceho Československa.

Americká TV sa z tejto chyby nepoučila a o niekoľko dní uviedla totožnú informáciu taktiež v kolónke národnosti draftovej dvojky, Šimona Nemca (18).

Maybe @espn could finally learn that Czechoslovakia doesn’t exist. We split 30 years ago and now it’s Czech Republic and Slovakia 🙂. This is embarrassing for you guys. pic.twitter.com/MN6YRsSShe