Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková (38), ktorá si na MS v chorvátskom Osijeku vystrieľala bronz a s ním aj letenku na olympijské hry 2024 do Paríža, sa na strelnici musela vyrovnať s nečakaným útokom.

"Máme tu obrovské hejno bzdoch s ktorými zápasíme celý čas. Čím väčšie teplo je, tým ich je viac. A bolo to pre mňa úplné psychické vypätie, lebo nám liezli úplne všade - do úst, do hlavne, do celej pušky," posťažovala sa olympijská víťazka v trape Štefečeková.

Rehák-Štefečeková môže zabojovať v roku 2024 v Paríži o svoj štvrtý olympijský cenný kov. Pokúsi sa rozšíriť svoju zbierku, do ktorej patria striebra z Pekingu 2008, Londýna 2012 a zlato z Tokia 2020.