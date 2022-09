Herečka Panettierová otvorila 13. komnatu: Prečo dcéru vychováva Kličko a nie ona?

Otvorila svoju 13. komnatu. Americká herečka Hayden Panettierová (33) a ukrajinský boxer Vladimir Kličko (46) tvorili pár takmer desaťročie. Pred štyrmi rokmi však ich vzťah skrachoval, Hayden sa vzdala svojich rodičovských práv a poslala dcéru (7) Kayou Evdokiu za otcom na Ukrajinu.

Panettierová s odstupom času vysvetlila, prečo spravila najťažšie rozhodnutie svojho života!

Napriek vekovému rozdielu (13 rokov) a centimetrom (45 cm) tvorili Hayden s Vladimirom dlho harmonickú dvojicu. V októbri 2013 sa zasnúbili a v decembri nasledujúceho roku prišla na svet Kaya. Hayden Panettierová sa po pôrode dcérky v roku 2014 na pár rokov vytratila zo šoubiznisu. V roku 2019 médiá informovali, že s malou Kayou sa zaoberá iba jej otec, boxer Vladimir Kličko. Je známe, že herečka trpela popôrodnou depresiou a práve to bolo podľa väčšiny ľudí príčinou rozchodu v auguste 2018.

„Bola to najbolestnejšia vec, akú som mohla urobiť,“ priznala Hayden v televíznej diskusii, ako aj svoj boj s alkoholizmom. „V jednom momente som zožltla. Lekár mi povedal, že ak neprestanem piť, zničím si pečeň. Zistila som, že po transplantácii mám šancu žiť tak päť rokov. To bol rozsudok smrti,“ pokračovala kajúcne Panettierová. K otázke zrieknutia sa rodičovských práv uviedla: „Bolo to rozhodnutie, nie diskusia. Považovala som to za najlepšiu možnosť.“