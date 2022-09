Hviezdny Zlatan Ibrahimovič: Zahral si v Asterixovi!

Ikona AC Miláno si zahrala vo filme Asterix a Obelix: Ríša stredu, ktorý bude mať premiéru na budúci rok!

Ibrahimovič, ktorý sa momentálne zotavuje po operácii kolena, dostal rolu rímskeho legionára Caia Antivira. Stal sa tak ďalším športovcom, ktorý si zahral v niektorom z filmov o populárnej dvojici galských bojovníkov. „Už čoskoro. Nech žije Francúzsko,“ napísal Ibrahimovič na svojom instagramovom profile.

Things you didn't expect to see today:



Zlatan Ibrahimovic will be playing a cameo in the new Asterix and Obelix movie 🎬 pic.twitter.com/XDqTbdekVt