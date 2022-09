Reprezentačný tréner Izraelu to prepískol: Hráčovi vylepil štipľavú facku!

Video

Guy Luzon (47), kouč izraelskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov to vie so svojimi emóciami poriadne prehnať. Počas odvetného barážového stretnutia o postup na ME, v ktorom Izrael čelil tímu Severného Írska, vyjadril jednomu z mladíkov svoju nespokojnosť nezvyčajným spôsobom.