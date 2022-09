Végh o tom, ako zbalil svoju ženu: Čo krásna Natálka bonzla na Attilu?

Attila Végh (37) bol pred pár dňami účastníkom nového podcastu MAX MMA na Podmaz.sk, kde ho hostil moderátor a komentátor Robert Kmeťo.

Aká je Attila povaha a ako sa s ním spolupracuje? Na túto otázku priamo v podcaste reagoval aj Véghov manažér Dalibor Frankovič.

„Attila je veľmi skromný, slušný, ku každému kamarátsky a čo je pre mňa najpodstatnejšie, že nezabudol odkiaľ prišiel. To znamená, že si neuletel a stále je to ten usmievavý skromný chalan z Gabčíkova. Mohol by chytiť maniere, mohol by sa chovať ako celebrita, ale takéto niečo u neho nehrozí,“ konštatoval skúsený manažér. Okrem Frankoviča Attilu a jeho povahu hodnotila neskôr v rámci MMA MAX aj jeho žena Natálka.

„Vždy ma vie rozosmiať, no na druhej strane, je to jediný človek, ktorý ma vie vytočiť do totálnej vývrtky. No má všetky správne vlastnosti, ktoré má mať dobrý muž a môžu mi ho ostatné dievčatá závidieť,“ prezradila Natálka, ktorú má Attila vytetovanú na svojej ruke, keďže podľa jeho slov je presvedčený, že je to jeho žena na celý život. Známy zápasník spoznal svoju ženu v jednom z podnikov vedľa Spartakus Fight Gym v Trnave.

„Robila v bare a pamätám si, že som tam šiel a chalani mi hovorili, že nemám šancu, pretože nikto ju nevedel zbaliť. Jeden deň som šiel trošku pripitý a sedela tam s kamoškou. Tak som ju pozval na drink, mal som uhádnuť čo si dá. Vypýtala si borovičku, tak som zobral dvakrát. Neskôr som jej robil súkromné tréningy a tak začal náš vzťah.“

Okrem iných atraktívnych tém prezradil Attila viac aj ohľadom chystaného odvetného súboja s Karlosom Vémolom. Ako sa cíti skúsený MMA zápasník po sparingoch? Aj to sa dozviete v MAX MMA.