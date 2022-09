Kmotrík st. zvažuje predaj klubu: Bude mať hokejový a futbalový Slovan rovnakého majiteľa?

Ivan Kmotrík st. (63) netají, že zvažuje predaj ŠK Slovan Bratislava. Hokejový a futbalový Slovan s rovnakým majiteľom?

Vo futbalovom Slovane Bratislava sa nedávno udialo doslova zemetrasenie. Skončili všetci skauti, športový riaditeľ Richard Trutz aj generálny riaditeľ Ivan Kmotrík ml. Jeho otec Ivan Kmotrík st. v rozhovore pre RTVS potvrdil, že stále zvažuje predaj klubu. „Uvidíme. Neviem, čo bude o mesiac, o tri či o pol roka. Nevidím nejakú veľkú budúcnosť v slovenskom športe a futbale obzvlášť. Sme príliš malý trh a nemyslím si, že by to malo nejakú obrovskú budúcnosť."

Kto by mohol futbalový Slovan kúpiť v prípade, že sa Kmotrík st. rozhodne skutočne klub predať? „Potenciálnym kupcom má byť Rudolf Hrubý, spoluzakladateľ softvérovej spoločnosti ESET a väčšinový majiteľ hokejového Slovana Bratislava," informuje šport.sk. V tom prípade by nastala zaujímavá situácia a hokejový aj futbalový Slovan by mal rovnakého majiteľa.

Futbalový Slovan hľadá aj nástupcu Trutza na pozíciu športového riaditeľa. Podľa šport.sk sa v tejto súvislosti spomínajú tri mená - Róbert Vittek, Róbert Tomaschek a Stanislav Strapek.