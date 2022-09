Po debutovom zápase začali fanúšikovia špekulovať: Skončí Slafkovský na farme?!

Je pod obrovským tlakom! Ostro sledovaný hokejista Juraj Slafkovský (18) si už od leta zvyká na horúcu pôdu v Montreale. Kanadskí fanúšikovia na svoj milovaný tím Canadiens nedajú dopustiť a hráčov, ktorí obliekajú dres slávnej organizácie, podrobujú tej najprísnejšej kritike. Obzvlášť, ak majú na sebe visačku celkovej draftovej jednotky NHL. Inak to nie je ani so Slafkovským, ktorý si v pondelok odkrútil svoj debut v najprestížnejšej hokejovej lige sveta.

Buď vás milujú, alebo nenávidia. Presne touto rétorikou sa riadia fanúšikovia tímu Montreal Canadiens, ktorí patria k najhorlivejším

Za posledných 20 rokov sa stalo len dvakrát - vinou lockoutov, aby draftová jednotka v pozícii útočníka nezačala sezónu v prvom tíme NHL, ale na farme. Hlavný tréner Canadiens Martin St. Louis mal však pre mladého ostrostrelca len slová chvály. „Myslím, že do ligy mal dobrý nábeh. Juraj vyzeral, že sa na ľade bavil. Keď sme mali trest za príliš veľa hráčov na ľade, pozrel sa na mňa a okamžite sa opýtal: „Mám to ísť odsedieť na trestnú?“ Tak som mu povedal prečo, nie,“ uviedol St. Louis.

Samotný Slafkovský má pre ľudí, ktorí si myslia, že by mal svoje umenie zdokonaliť ešte minimálne rok v AHL, jasný odkaz. „Pri debute som sa cítil super a som si istý, že na začiatku sezóny to bude ešte lepšie. Tempo hry bolo síce rýchlejšie, to áno, ale to sú maličkosti, určite si na to zvyknem.“