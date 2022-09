Rehák-Štefečeková po zisku olympijskej miestenky: Splnený sen, ktorý som nechcela snívať dopredu!

Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková (38) zažiarila na MS v chorvátskom Osijeku! Vystrieľala si bronz a s ním aj letenku na olympijské hry 2024 do Paríža.

„Nedávala som si nejaký cieľ, vedela som, že sú tu štyri miestenky. Ale nedávala som si za cieľ olympijskú miestenku, lebo som sa nechcela do toho tlačiť. Ale chcela som byť spokojná na konci a môžem povedať, že som," hodnotila svoj úspech slovenská strelkyňa, ktorej vyjadrenie prinieslo Športové centrum polície.

„Pred semifinále to boli obrovské stresy, pretože som vedela, že postup do finále znamená olympijskú miestenku do Paríža. Takže to bol obrovský stres. Že to bude čistá 25, s tým som absolútne nepočítala ani v žiadnom sne," netajila spokojnosť Rehák-Štefečeková.

„V prvom rade sme sa tešili, lebo už sme mali letenky do Paríža. Ale na druhej strane sme si povedali, že OK, treba zostať nohami na zemi, ešte máme pred sebou finále, urobíme maximum. Vo finále to už ale nebolo to maximum. Ale teším sa, že je z toho medaila a je úplne jedno aká," reagovala na finálový výkon, ktorý nebol úplne podľa jej predstáv, ale o bronzový cenný kov ju nepripravil.

Rehák-Štefečeková môže zabojovať v roku 2024 v Paríži o svoj štvrtý olympijský cenný kov. Pokúsi sa rozšíriť svoju zbierku, do ktorej patria striebra z Pekingu 2008, Londýna 2012 a zlato z Tokia 2020.

„Bol to sen, ktorý som ale nechcela snívať veľmi dopredu. Začnem ho snívať od zajtra rána. Najväčšiu robotu máme za sebou a celý ten budúci rok bude svojím spôsobom voľnejší. Ale stále s nohami na zemi a od preteku k preteku. Budeme si môcť vyberať kam pôjdeme, kam nepôjdeme, lebo nebude treba zbierať body do rebríčka," teší sa na pokojnejšie obdobie, ktoré má pred sebou.

K skvelému úspechu na MS v Osijeku Rehák-Štefečekovej pomohlo udržanie čistej mysle. Nechcela sa rozptyľovať myšlienkami na olympijskú miestenku a nechcela na seba vytvárať zbytočný tlak.

„Chcela som si to len odpracovať, nemyslieť, nesnívať, nerozmýšľať o miestenke, tak ako som to robila pred ME. Naozaj odrobiť si každý jeden terč a byť na konci spokojná. A to sa mi podarilo až po to semifinále. Už to finále...viem to vystreliť aj lepšie. Ale vyšlo to na bronzovú medailu, takže super," dodala úspešná strelkyňa.