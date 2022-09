Predstavili program Giro d´Italia: Na úvod časovka na bývalej železničnej trati

Budúcoročné preteky Giro d'Italia otvorí 6. mája individuálna časovka na pobrežnom cyklistickom chodníku Costa dei Trabocchi. V stredu to oznámili organizátori podujatia.

Trasa vznikla prebudovaním bývalej železničnej trate v regióne Abruzzo na pobreží Jadranského mora. Takmer celá 18,4 kilometrov dlhá časovka bude na cyklistickom chodníku Costa dei Trabocchi, s krátkym stúpaním pred cieľom v Ortone.

"Som nadšený myšlienkou štartu Giro v regióne Abruzzo. Je to splnený sen, najmä s ohľadom na prológ na Costa dei Trabocchi. Dobre si pamätám, že keď sa zrodil projekt cyklotrasy a videl som prvé trate, predstavil som si, aké krásne by bolo, keby sa tu uskutoční Giro d’Italia. Vyzeralo to perfektne," povedal taliansky cyklista tímu Trek-Segafredo Dario Cataldo, ktorý z regiónu pochádza.

Druhá etapa je 204-kilometrová trasa z Terama do San Salvo, ktorá je v prvej časti kopcovitá, ale očakáva sa, že sa skončí hromadným šprintom. Tretia etapa sa tiež začne v regióne Abruzzo v meste Vasto a následne bude smerovať na juh. Giro sa do regiónu vráti aj v siedmej etape, náročnom stúpaní na Gran Sasso d’Italia do Campo Imperatore. Vysokohorská etapa, ktorá sa uskutoční 12. mája, bude prvým cieľom ročníka v nadmorskej výške nad 2000 metrov. Preteky sa skončia 28. mája, zvyšok trate organizátori zverejnia 17. októbra. Informovala o tom agentúra AP.