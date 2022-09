Chcete predbehnúť olympijského víťaza Mateja Tótha? Prihláste sa na Národný beh Devín - Bratislava

Kto sa môže pochváliť tým, že predbehol olympijského víťaza? Takúto možnosť bude mať každý, kto sa v nedeľu 9. októbra o 10.00 h postaví na štart „Malého Devína“ na približne 2,5-kilometrovej trati spod mosta Lanfranconi do centra Bratislavy.

V tejto súťaži, ktorá bude súčasťou už 74. ročníka TIPOS Národného behu Devín – Bratislava, sa totiž predstaví i olympijský víťaz v chôdzi na 50 km z Ria de Janeiro 2016 Matej Tóth. Organizátori zo Správy telovýchovných a rekreačných zariadení mesta Bratislava (STaRZ) preto pripravili pre účastníkov „Malého Devína“ jedinečnú výzvu s názvom „Predbehni olympijského víťaza Mateja Tótha“.

„Pobežím v tempe približne päť minút na kilometer, takže šanca získať môj skalp je pre mládež a rekreačných bežcov, pre ktorých je Malý Devín prioritne určený, dosť veľká,“ vraví s úsmevom Matej Tóth. „Budem rád, keď ma predbehne čo najviac detí a bude sa môcť pochváliť, že získali skalp olympijského víťaza.“

Zvýhodnené štartovné na „Malý Devín“ a neobvyklý súboj s olympijským šampiónom je do piatka 30. septembra iba 9 eur (potom 12 eur), preto neváhajte a zaregistrujte sa už teraz.

Do 30. septembra platí nižšie štartovné aj pre klasický Národný beh Devín – Bratislava, dovtedy je 15 eur, potom o štyri eurá viac.

Na rozdiel od predchádzajúcich klasických ročníkov sa štart „Malého Devína“ presúva k „Cvičku Lanfranconi“ priamo pod mostom Lanfranconi na dunajskej promenáde. Aj prvých približne 600 metrov trate povedie po nábreží a pri vchode do PKO sa odbočí doľava, vybehne sa na hlavnú cestu a po nej sa beží až do cieľa pri Cafe Propeller. Hodinu pred štartom, od 9.00 h, si budú môcť deťúrence v priestore štartu vďaka spolupráci organizátorov so Slovenským atletickým zväzom vyskúšať – aj za asistencie Mateja Tótha – disciplíny úspešného projektu Detská atletika.

Ambasádor „Malého Devína“ Matej Tóth sa po skončení extrémne úspešnej športovej kariéry stal vlani v novembri riaditeľom VŠC Dukla v Banskej Bystrici a chodecké maratónky vymenil za bežecké.

„Pre mňa je beh momentálne najčastejšia športová aktivita. Mám ho rád, je to pre mňa najdostupnejší a najjednoduchší spôsob, ako si zašportovať a udržiavať sa v dobrej kondícii,“ priznáva slovenský Športovec roka 2016. „Ideálne by bolo, keby som mohol behať každý deň, ale popri mojich iných povinnostiach je to ilúzia. Snažím sa však dodržať taký dobrý štandard a zabehnúť si aspoň trikrát v týždni. Ak sa mi to podarí častejšie, vtedy sa vždy veľmi teším. V poslednom období si na každom tréningu zabehnem od 8 do 14 kilometrov.“

Matej Tóth, tvár tohtoročného TIPOS Národného behu Devín – Bratislava, vníma existenciu tohto podujatia, najstaršieho na Slovensku (premiérovo sa uskutočnilo už 24. 4. 1921!), už od čias, keď dral lavice v Základnej škole Nábrežie mládež v Nitre.

„Moje prvé preteky boli Diskokilometer v Nitre ešte v čase, keď som o chodeckej kariére ani nechyroval. Beh mi bol vtedy najbližší a mal som asi dvanásť, keď som čosi započul o ´Devíne´. Aj preto ma teší, že ma organizátori vybrali za akéhosi ambasádora 74. ročníka. Podujatia takéhoto typu vždy rád podporím, ak mi to povinnosti dovolia, vždy aj osobne. S Národným behom Devín – Bratislava už mám skúsenosť a – veľmi pozitívnu.“

Matej si v roku 2017 „Malý Devín“ (vtedy 2,6 km) odbehol spolu s ďalšími takmer 700 účastníkmi za 11:56 min a skončil 33. O rok neskôr „Malý Devín“ odštartoval a potom ho aj symbolicky absolvoval v mase predovšetkým školákov.

„Viem, že moja účasť môže pomôcť nielen propagácii podujatia, ale aj zdravého životného štýlu a športu ako takého. Preto som aj teraz prijal pozvanie organizátorov,“ pripomína chodecký šampión.

Čím by Matej Tóth motivoval ľudí, aby si vyskúšali Národný beh Devín Bratislava?

„Toto podujatie je výnimočné nielen svojou zaujímavou históriou, ale aj neopakovateľnou atmosférou. Garantujem, že ak ju niekto raz zažije, bude vždy hľadať možnosť, ako sa stať opäť súčasťou Devína, prípadne i iných bežeckých pretekov,“ vraví Matej Tóth s nadšením.

„Je skvelé behať si len tak sám pre seba, ale takýmto masovým podujatiam plným nadšenia a pozitívnej energie sa nič nevyrovná. Nie je dôležité, či na nich bude človek v cieli desiaty, päťdesiaty alebo posledný, dôležitá je tá výborná atmosféra, akú inde nezažije – ani na vrcholných šampionátoch. Absolvoval som viacero podobných podujatí ako ´Devín´ a a bolo skvelé vidieť toľko nefalšovanej radosti a pozitívnych emócií.“