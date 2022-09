Bývalú futbalistku prepadli v priamom prenose: Odpovedala na otázky, keď to prišlo

Zrazu ale začala bývalá futbalistka austrálskej reprezentácie Elissia Carnavasová (37) do telefónu kričať. Všetko išlo v živom vysielaní rádia. Moderátor Simon Hill nechápal, čo sa stalo.

„Netuším, čo sa mohlo stať, ale naozaj dúfam, že je Elissia v poriadku. Je strašné, čo sa práve stalo naživo. V pozadí som počul krik a je to dosť desivé,“ upokojoval moderátor Simon Hill seba i poslucháčov rádia.

Carnavasovej práve v čase rozhovoru chceli ukradnúť auto. Zlodeji rozbili sklo, no nevšimli si, že účastníčka MS, sedí v aute. Carnavasovej sa z miesta činu podarilo utiecť bez zranení. Televízia 9News zverejnila neskôr v spravodajstve celý incident.

Former Matilda's player Elissia Carnavas has fallen victim to an attempted car jacking while live on radio. #9News pic.twitter.com/dR3KRGmFta