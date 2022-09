Ružička zaujal experta NHL: Hral by som aj v bránke, aby som sa dostal do NHL

Výkon slovenského hokejistu Adam Ružičku (23) v drese tímu Calgary Flames zo zámorskej NHL v utorňajšom prípravnom zápase pred sezónou 2022/2023 proti Seattle Kraken (0:3) zaujal experta Erica Daviesa z kanadskej športovej televízie Sportsnet.

Aj keď jeho prirodzená pozícia bratislavského rodáka je v strede útoku, tentoraz nastúpil na ľavom krídle otváracej zostavy "plameňov" spolu s Connorom Zarym a Sonnym Milanom.

"S príchodom centrov Nazema Kadriho a Kevina Rooneyho do tímu sa mnohí pýtali, v ktorom útoku si Ružička nájde miesto na poste centra. Vysvitlo, že možno v žiadnom, lebo v príprave debutoval na ľavom krídle. Ak zvládne tento prechod, mohli by sa mu otvoriť dvere do prvého tímu," myslí si Davies o 23-ročnom Bratislavčanovi. V dueli proti Kraken odohral 19:23 min, z toho až sedem minút v presilových hrách. Zaznamenal dve strely na bránku, dve trestné minúty a na vhadzovaniach mal úspešnosť 25 percent.

Ružička sa ešte pred stretnutím vyjadril, že zabojuje o miesto v profilige na akomkoľvek poste. "Môžem hrať kdekoľvek, v strede útoku či na krídle. V podstate mi na tom nezáleží. Budem hrať aj v bránke, ak by som sa mal dostať do NHL," uviedol mladý Slovák, ktorý v sezóne 2021/2022 absolvoval v drese Calgary Flames 28 zápasov s bilanciou 5 gólov a 5 asistencií. Kanadský klub ho draftoval v roku 2017 zo 109. miesta, odvtedy zaň nastúpil do 31 duelov v základnej časti so ziskom 11 bodov (5+6).