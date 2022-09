Kustód Kunlunu má strach z mobilizácie: Povolávajú aj ľudí z KHL

Prerušia v Rusku KHL? Po vyhlásení mobilizácie v Rusku síce tvrdil minister obrany Sergej Šojgu, že pôjde približne o percento ľudí, ktorých by sa to mohlo dotknúť, zdá sa ale, že v Moskve prituhuje oveľa viac, ako sa Kremeľ a jeho okolie tvária.

Podľa kustóda tímu Kunlun Red Stas pôsobiaceho v KHL totiž Rusi povalávajú všetkých, ku ktorým sa dostanú.

„Bohužiaľ, situácia sa dosť zhoršila. Mobilizácia v krajine sa začala. Tí, ktorí nechcú ísť do vojny, musia ísť do väzenia. Vláda povedala, že povolá 300 tisíc ľudí, ale to je klamstvo. Berú každého, ku komu sa dostanú,“ napísal na sieť Linkedin kustód Kunlunu Anton Tiškin.

Otvoriť galériu Príspevok kustóda Kunlunu koloval sociálnymi sieťami. Zdroj: twitter/Karl Månsson

„Povolávací rozkaz poslali aj hráčom do KHL. Lekár HC Avangarda dostal tiež predvolanie. Nezaujímajú sa. Chcú iba krv,“ dodal kustód.

Tiškin má troch malých synov. Má strach. „Bojím sa, že namiesto zarábaniu peňazí pôjdem do väzenia. Ja totiž do vojny určite nepôjdem,“ obáva sa Tiškin. „Som dobrý zamestnanec. Som pripravený pracovať za akékoľvek peniaze na akejkoľvek pozícii. Iba potrebujem dostať moju rodinu preč z Ruska, kým môžem,“ ukončil príspevok, ktorý po niekoľkých hodinách zmizol a nahradili ho zvláštne slová o tom, že ktosi napadol jeho účet...