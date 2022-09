Ronaldova partnerka Georgina chystá pokračovanie šou, priblíži rodinnú tragédiu

Rodina portugalského futbalistu Cristiana Ronalda (37) prežila ťažké časy. Partnerka Georgina Rodriguezová (28) počas aprílového pôrodu prišla o jedno dieťa z dvojičiek. Argentínčanka sa teraz rozhodla detailne ukázať svoje bolestné chvíle, ktoré po rodinnej tragédii prežívala.

Radosť z novonarodenej dcérky sa v Georgine bil s bolesťou zo straty syna, ktorý po pôrode zomrel. Partnerka futbalového velikána sa teraz chystá odhaliť svoj boj so smútkom, ktorú jej táto tragédia priniesla. Priblížiť by to mala v pokračovaní svojej šou na Netflixe. „Po pozretí prvej série sme nemali žiadne pochybnosti o tom, či pracovať na druhej sérii, pretože je ťažké nájsť niekoho, kto otvorí dvere do svojho života tak dokorán, ako Georgina,“ chválil modelku španielsky riaditeľ Netflixu Alvaro Diaz.

Georgina údajne zmluvu o pokračovaní podpísala začiatkom roka. Jednou z najdôležitejších udalostí tohto roka bolo pre Georginu a Ronalda narodenie dcéry a súčasne smrť syna. Nie je preto ťažké si domyslieť, že práve rodinná tragédia bude v pokračovaní šou „Volám sa Georgina“ kľúčovou témou.

To napokon aj Diaz na akcii FesTVal potvrdil: „V pokračovaní šou sa objavia momenty absolútneho smútku a srdcervúca strata, ktorú Georgina utrpela, je niečo, čo sa môže stať každému, kto má rovnako ako ona všetko, tak aj niekomu, kto nemá nič. Georgina a jej blízki zažili niečo veľmi zložité a fanúšikovia uvidia, že sa s tým vysporiadala s prirodzenosťou a veľkorysosťou.“

„Tento rok som v jednom okamihu zažil najlepší aj najhorší okamih svojho života,“ povedala Georgina. „Veľký kus môjho srdca sa roztrieštil a ja som sa pýtal sama seba, ako môžem pokračovať. Pozrela som sa do očí svojich detí a tam som uvidela jedinú možnosť, ako to zvládnuť. Musíme byť všetci spolu,“ smutne prezradila Argentínčanka.