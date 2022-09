Messi v príprave opäť dvojgólový, Neymar sa priblížil k Pelému

Futbalisti Argentíny zvíťazili v prípravnom stretnutí pred MS 2022 na štadióne v americkom Harrisone nad Jamajkou 3:0. Skóre otvoril v 13. minúte Julian Alvarez. V závere sa dvakrát presadil kapitán Lionel Messi.

Úlohu favorita potvrdil aj druhý z juhoamerických gigantov, Brazílie triumfovala nad Tuniskom vysoko 5:1. O jeden gól sa v Parku Princov postaral aj hviezdny Neymar a na vyrovnanie historického rekordu Pelého mu chýbajú už len dva presné zásahy. Brazílčania išli do vedenia v 11. minúte zásluhou Raphinhu, ich súper však onedlho odpovedal, keď Montassar Talbi poslal center hlavou k ľavej žrdi.

"Kanárici" našli okamžitú odpoveď v podobe gólového pokusu Richarlisona z hranice šestnástky a po polhodine hry premenil Neymar pokutový kop a pripísal si 75. presný zásah v reprezentačnom drese, Pelé má na konte o dva viac.. Do prestávky sa opäť presadil Raphinha, ktorý prekonal Aymena Dahmena strelou od žrde. Brazílčania pridali v prevahe ešte jeden gól, na konečných 5:1 upravil Pedro.

Argentínčania ťahajú šnúru 35 zápasov bez prehry, ktorej chuť neokúsili od semifinále juhoamerického šampionátu Copa America v roku 2019. Messi v dueli s Jamajkou v druhom polčase vystriedal Lautara Martineza, prevzal kapitánsku pásku od Angela di Mariu a okamžite bol pod drobnohľadom fanúšikov. V 65. minúte jeden z nich vyšprintoval na hraciu plochu v snahe odfotiť si svojho miláčika. Po prvom góle argentínskeho kanoniera zasa vnikol na ihrisko muž s obnaženou hruďou a chcel od Messiho, aby sa mu podpísal na chrbát. Spacifikovali ho traja členoviq bezpečnostných síl. V 89. minúte Messi spečatil výsledok výstavnou strelou z priameho kopu.

"Messiho umenie si jednoducho musíte vychutnať bez ohľadu na to, či ste z Argentíny alebo z inej krajiny. V reprezentácii som jeho tréner, ale ak by som bol fanúšik, kúpil by som si lístok na každý jeden jeho zápas," uviedol tréner argentínskeho národného tímu Lionel Scaloni. Messi vsietil dva góly aj v prípravnom zápase s Hondurasom.

Reprezentanti Uruguaja zvíťazili na Tehelnom poli nad Kanadou 2:0. Už v prvom polčase rozhodli Nicolas de la Cruz a Darwin Nunez. Obe krajiny sa predstavia na tohtoročných MS v Katare, pričom pre severoamerický tím ide o prvú účasť po viac ako troch dekádach. Mexiko prehralo s Kolumbiou 2:3, hoci po polčase viedlo 2:0. Peru si poradilo so Salvádorom 4:1, Paraguaj remizoval v Seville s Marokom 0:0.

V ďalšom dueli sa z výhry tešil výber Kórejskej republiky, keď zdolal Kamerun 1:0. O jediný gól stretnutia sa postaral v 35. minúte ťahúň mužstva Son Heung-min. Japonsko remizovalo s Ekvádorom 0:0 rovnako, ako USA so Saudskou Arábiou. Venezuela si poradila so Spojenými arabskými emirátmi jednoznačne 4:0 a Egypt zdolal Libériu 3:0. Už pred prestávkou rozhodli o svojej výhre 3:1 nad Guineou reprezentanti Pobrežia slonoviny.



Prípravné zápasy - sumáre:

Argentína - Jamajka 3:0 (1:0)

Góly: 87. a 89. Messi, 13. Alvarez



Peru - Salvádor 4:1 (2:1)

Góly: 19. Zavaleta (vlastný), 40. Lapadula (z 11 m), 81. Reyna, 86. Cueva (z 11 n) - 33. Larin



Mexiko - Kolumbia 2:3 (2:0)

Gól: 6. Vega (z 11 n), 29. Arteaga - 49. a 52. Sinisterra, 68. Barrios



Guatemala - Honduras 1:2 (1:0)

Gól: 32. Lom - 70. Samayoa (vlastný). 87. Solano



Paraguaj - Maroko 0:0



Brazília - Tunisko 5:1 (4:1)

Góly: 11. a 40. Raphinha, 19. Richarlison, 29. Neymar (z 11 m), 74. Pedro - 18. Talbi, ČK: 42. Bronn (Tunisko)



Nikaragua - Ghana 0:1 (0:1)

Gól: 35. Fatawu



Egypt - Libéria 3:0 (1:0)

Góly: 38. Marmoush, 57. Abdelmonem, 90.+4. Koka (z 11 m)



Pobrežie slonoviny - Guinea 3:1 (3:0)

Góly: 30. Sangare, 41. Doumbia, 45.+1. Fofana - 46. Diakhaby



USA - Saudská Arábia 0:0



Katar - Čile 2:2 (0:1)

Góly: 59. Afif, 67. Al Haydos - 37. Sanchez, 78. Vidal



Kanada - Uruguaj 0:2 (0:2)

Góly: 6. De La Cruz, 33. Nunez



Spojené arabské emiráty - Venezuela 0:4 (0:3)

Góly: 18. Savarino, 25. Rondon, 34. Chancellor, 77. Martinez



Irán - Senegal 1:1 (0:0)

Góly: 64. Azmoun - 55. Pouraliganji (vlastný)



Kórejská republika - Kamerun 1:0 (1:0)

Gól: 35. Heung-min



Japonsko - Ekvádor 0:0