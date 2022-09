Rozdelenie tímov do košov: Najhoršie umiestnenie Slovenska od žrebu EURO 1996

Najhoršie umiestnenie od žrebu EURO 1996, prvým veľkým turnajom po rozdelení Československa. Slovenský futbal prežíva nedobré obdobie.

V reprezentácii skončili opory ako Hamšík, Škrtel či Ďurica. Prišli zmeny na trénerských postoch, herná kríza. Miesto návratu do B-divízie Ligy národov sme v C-divízii skončili až tretí. Po aktuálnej edícii Ligy národov sme spadli až do piateho výkonnostného koša.

Z ktorého koša ich budú žrebovať? Slováci už nemajú svoj osud vo vlastných rukách

Do spoločnosti Gibraltáru, Malty, Litvy či Estónska. Pri žrebovaní kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024 v Nemecku (žrebuje sa 9. októbra vo Frankfurte nad Mohanom) budú zverenci trénera Francesca Calzona v nevýhodnej pozícii. V slabšom výkonnostnom koši sú už iba tri krajiny - Andora, San Maríno, Lichtenštajnsko

Žrebovanie

Žrebovať sa bude zo siedmich košov. Prvé dva koše tvorí desiatka najlepších mužstiev (Chorvátsko, Taliansko, Holandsko, Španielsko) a (Portugalsko, Belgicko, Dánsko, Maďarsko, Švajčiarsko, Poľsko). V ďalších košoch je po 10 krajín, v poslednom šiestom, sú iba tri tímy. Víťazi Ligy národov (Chorvátsko, Taliansko, Holandsko, Španielsko) budú vyžrebovaní do 5-členných skupín, tých bude v kvalifikácii sedem. Tri skupiny budú mať až šesť účastníkov.

Milan Lešický futbalových reprezentantov vôbec nešetrí: S trabantom sa pretekať nedá!

Kvalifikácia ME 2024

Do kvalifikácie sa zapojí 53 európskych krajín, Nemecko má ako organizátor istú účasť. Na rozdiel od Ruska však v kvalifikácii figuruje Bielorusko napriek tomu, že nemecká vláda žiadala aj o jeho vylúčenie. Tímy rozdelia do desiatich skupín s piatimi alebo šiestimi účastníkmi a o účasť na Euro 2024 sa bude hrať od marca do novembra 2023. Dva najlepšie tímy z každej skupiny by mali mať istý postup na záverečný turnaj s 24 účastníkmi, ktorý bude hostiť Nemecko.

Finálový turnaj sa bude konať od 14. júna 2024 do 14. júla 2024 v desiatich mestách - Mníchov, Berlín, Hamburg, Frankfurt, Kolín, Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Lipsko a Stuttgart. Žreb šampionátu sa uskutoční v decembri 2023 v Elbphilharmonie v Hamburgu.

Výkonnostné koše po Lige národov:

Víťazi A divízie Ligy národov: Chorvátsko, Taliansko, Holandsko, Španielsko.

1. kôš: Portugalsko, Belgicko, Dánsko, Maďarsko, Švajčiarsko, Poľsko.

2. kôš: Francúzsko, Rakúsko, Česko, Anglicko, Wales, Izrael, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Škótsko, Fínsko.

3. kôš: Ukrajina, Island, Nórsko, Slovinsko, Írsko, Albánsko, Čierna Hora, Rumunsko, Švédsko, Arménsko.

4. kôš: Gruzínsko, Grécko, Turecko, Kazachstan, Luxembursko, Azerbajdžan, Kosovo, Bulharsko, Faerské ostrovy, Severné Macedónsko.

5. kôš: SLOVENSKO, Severné Írsko, Cyprus, Bielorusko, Litva, Gibraltár, Estónsko, Lotyšsko, Moldavsko, Malta.

6. kôš: Andora, San Maríno, Lichtenštajnsko.