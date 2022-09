Regenda bodoval, Nemec dostal veľkú porciu minút

Slovenský hokejista Pavol Regenda (22) si v prípravnom zápase pred štartom novej sezóny NHL pripísal na konto asistenciu.

Anaheim však prehral na ľade San Jose 4:5. Regenda odohral 17:08 min a na bránku Sharks vyslal dve strely.

New Jersey Devils v zostave so Šimonom Nemcom zdolali New York Islanders 4:1. Slovenský obranca strávil na ľade 20:37 min a zaznamenal mínusový bod. Tampa s Erikom Černákom prehrala na ľade Caroliny 1:5.

New York Rangers v bránke s Jaroslavom Halákom prehrali na štadióne Bostonu Bruins 2:3 po predĺžení. Halák odchytal 32 minút, mal 14 úspešných zákrokov a inkasoval 2 góly.