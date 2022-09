Do Košíc už z Nairobi cez Budapešť mieri najväčší favorit, Keňan Keiro: Víťazi môžu získať 20 000 eur!

Maratónci zo zahraničia sú už na ceste, organizátori sú pripravení na najväčšie bežecké podujatie na Slovensku: na Medzinárodný maratón mieru (MMM) s poradovým číslom 99. V Košiciach sa na štarte okrem domácej bežeckej špičky predstavia aj elitní zahraniční bežci, od ktorých sa očakáva boj o nedeľné prvenstvo, okorenené novým traťovým rekordom. Ten platný 2:07:01 hod. pochádza z roku 2012.

Medzinárodná špička sa v nedeľu o 9.00 SELČ postaví na štart vedno s našimi najlepšími. Na MMM sa už niekoľko rokov bojuje aj o titul majstra Slovenska. Najväčším favoritom o túto poctu je Tibor Sahajda, ktorý sa na štart postaví s číslom 17. „Z Nairobi cez Dubaj do Budapešti priletí už v stredu prvá časť elitného poľa atlétov, na čele s dvojnásobným víťazom MMM Reubenom Keriom,“ uviedol Koniar. Práve Keňan Reuben Kerio, ktorého vlani pri triumfe delilo od rekordu 17 sekúnd, je podľa odborníkov tohtoročným favoritom na víťaza. Najmä, keď mu na trati bude pomáhať 10 tímových kolegov Eliuda Kipchogeho, ktorý minulý víkend zabehol v Berlíne fantastický svetový rekord 2:01:09 h.

Odmeny s podmienkou

Na víťazov čaká odmena, ktorá sa môže vyšplhať na 20 000 eur. A to v prípade, ak padne traťový rekord. Celková suma je zložená z 5 000 eur za rekord a z 15 000 eur, ktorých vyplatenie je viazané na jedno z kritérií na udelenie štatútu Elite Label Race od World Athletics. A tým je v mužskej časti čas pod 2:09 h a v ženskej čas 2:26 h.

Pozoruhodní bežci

Popri elitných bežcoch budú môcť diváci vidieť aj ďalších pozoruhodných bežcov. Napr. oboch lídrov Diamantového klubu MMM. Peter Polák sa bude usilovať o svoj 46. cieľový zápis, Eva Kissová o 36. „Výnimočnou postavou bude 79-ročný Ján Hazucha. Tento víťaz všetkých pretekov Marathon Majors vo svojej vekovej kategórii v Londýne, Berlíne, New Yorku, Bostone, Chicagu a Tokiu a bude najstarším maratónskym bežcom na trati,“ prezradil Koniar, ktorý hneď pridal aj meno najmladšieho bežca na štarte. Bude ním Veronika Michalíková, ktorá pobeží maratón vo veku 18 rokov a 3 mesiacov. „Po rokoch neuvidíme expremiéra Mikuláša Dzurindu. Ten sa ospravedlnil pre neodkladné pracovné povinnosti v zahraničí, no o rok chce byť späť,“ dodal Koniar. Ten nezabudol pridať ani iné známe mená: chodeckého majstra Európy a účastníka štyroch OH Pavla Blažeka, podpredsedu NR SR Gábora Grendela, exštátneho tajomníka rezortu zahraničných vecí Martina Klusa či europoslanca Ivana Štefanca.