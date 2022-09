Útočník Miloš Kelemen o prvých dojmoch v hlavnom kempe Arizony: Na ľade nie je čas špekulovať!

Všetko má vo svojich rukách! Bronzový olympijský medailista z Pekingu Miloš Kelemen (23) podpísal v máji dvojročný dvojcestný kontrakt s tímom NHL Arizona Coyotes. Talentovaný hokejista už niekoľko dní bojuje v hlavnom kempe Kojotov o miestenku v prvom mužstve.

Už má za sebou aj dva prípravné súboje, v ktorých sa mu podarilo streliť gól. V rozhovore pre Nový Čas prezradil, aký má denný program, pochválil špičkové zázemie v klube a načrtol aj svoje šance v tíme!

Arizona má za sebou už dva prípravné zápasy pred štartom nového ročníka NHL. Vy ste dostali šancu v oboch dueloch a v tom prvom ste pri prehre 4:5 proti St. Louis premiérovo skórovali za zámorský klub. Ako hodnotíte tieto zápasy?

Hoci sme dvakrát tesne prehrali o gól proti St. Louis a následne i Anaheimu, tieto zápasy hodnotím pozitívne. Oba boli veľmi vyrovnané a mňa teší hlavne to, že som dostal šancu hrať v oboch stretnutiach. Potrebujem sa totiž aklimatizovať na americký štýl, takže čím viac som na ľade, tým lepšie.

V čom ste pocítili najväčší rozdiel medzi európskym hokejom?

V zámorí je menšie klzisko, preto máte menej času na všetky herné činnosti na ľade. Nie je čas na špekulovanie, musíte sa rozhodovať okamžite. Ak tak neurobíte, hneď máte súpera pri sebe. Osobne som sa cítil v oboch dueloch veľmi dobre a verím, že to bude postupne ešte lepšie.

Hlavný kemp Arizony prebieha už týždeň, aký máte denný program?

Prípravu sme odštartovali minulú stredu testmi a následne nás tréneri rozdelili na dve skupiny. Tréningový proces máme každý deň, ale iba doobeda. Začíname ráno posilňovňou, potom je na pláne tréning. Do toho máme naplánovaných niekoľko prípravných duelov, z ktorých sme odohrali už dva, takže je to náročné.

Ako vidíte svoje šance urobiť v kempe prvý tím a odštartovať ročník v NHL, čo by bola paráda?

Nechcem predbiehať a hovoriť o šanciach dopredu, pretože do konca kempu je ešte ďaleko. Máme pred sebou ďalšie stretnutia, takže uvidíme na konci prípravy, či som trénerov presvedčil a aká bude ich spätná väzba. Robím však preto maximum a makám každý deň naplno.

Aj ste mali nejakú debatu s trénermi či vedením?

Debatoval som s manažérom i s pár ľudmi v klube. Oni veľmi dobre vedia, aký som typ hráča, a chcú, aby som to v zápasoch aj ukázal. Takže na konci kempu uvidíme, ako to dopadne.

Čo hovoríte na zázemie klubu?

Všetko v organizácii je na top úrovni, nemôžem sa na nič sťažovať. Dokonca ma veľmi milo prekvapilo, ako nás nových hráčov všetci prijali v kabíne. Keď v niečom potrebujeme poradiť, každý nám rád pomôže. Takže je to naozaj super, je to pre mňa skvelá škola a každý deň sa niečomu novému priučím.

Arizona bude mať v novom ročníku prechodný domov. Kde to bude?

Keďže klub stavia novú arénu, zápasy odohráme v univerzitnej hale. A teraz v príprave hráme vonku alebo v okolí.

Stihli ste už aj nejakú prehliadku mesta Phoenix?

Veru nie, pretože teraz počas kempu na to nie je čas. Bývam ešte v hoteli, nemám zatiaľ ani auto k dispozícii a do mesta to je ďaleko. Navyše sa teraz naplno sústredím iba na hokej. Keď sa začne sezóna, potom bude viac času spoznať mesto a okolie.

Snúbenica príde po kempe

Slovenský útočník je momentálne za veľkou mlákou sám, ale čoskoro bude mať spoločnosť. „Keď sa skončí hlavný kemp, priletí za mnou snúbenica Alexandra. Už sa na ňu veľmi teším,“ doplnil Kelemen.