Samuel Buček reaguje na koniec v Rusku: Ako to všetko v skutočnosti bolo?

Slovenský hokejista Samuel Buček (23) prelomil mlčanie. Pred letom podpísal zmluvu v zámorí, ktorú náhle ukončil a zamieril do ruskej KHL. Ale aj tam to rýchlo skončilo. Čo sa vlastne stalo?

„Ahojte, po skončení sezóny padlo viacero nepodložených informácií týkajúcich sa mojej kariéry. Myslím si, že si zaslúžite vedieť, čo sa naozaj udialo za posledné mesiace," začal svoj text Buček.

Novinárom vyčíta, že si svoju prácu nerobili dobre, pretože podpísal zmluvu len v AHL. „Všetky články, ktoré boli napísané, neboli pravda, pretože ak by sa na to novinári lepšie pozreli, uvideli by, že som podpísal len v AHL a nie dvojcestný kontrakt, čiže moja šanca na NHL bola túto sezónu veľmi malá. K tomu poviem len, že ja sa svojho sna o NHL nevzdávam, len mením cestu k cieľu, a to je veľký rozdiel. Po sezóne, akú som mal, som hľadal novú športovú výzvu, ktorá ma posunie zase o level vyššie. Mrzí ma, že momentálne žijeme vo veľmi ťažkej dobe, ale napriek tomu som sa rozhodol odísť do KHL. KHL vždy bola a aj bude top európskou ligou,“ pokračoval Samuel Buček.

Rozhodnutie odísť do ruskej KHL vôbec neľutuje. „Bol som pripravený dať do toho maximum a dostať sa späť do formy, akú som mal pred zranením. Bohužiaľ, niekedy sa veci nevyvíjajú tak, ako si želáme a na svoju šancu ukázať sa v KHL si ešte musím chvíľku počkať. Stále som mladý a všetko mám pred sebou. Ak vás naozaj zaujíma, čo sa udialo, treba si pozrieť môj ice time za všetky zápasy a sami pochopíte, že som nedostal dostatok priestoru ukázať svoje kvality. Napriek tomu to bola pre mňa obrovská skúsenosť a toto rozhodnutie neľutujem,“ objasnil.

Pred nedávnom sa špekulovalo, že sa vráti do HK Nitra. Buček je ohľadom nového pôsobiska zdržanlivý. „Momentálne o mojom najbližšom pôsobení nebudem nič hovoriť. Videl som články a veľa z vás mi aj písalo, aby som sa vrátil do Nitry. Nitra je a navždy bude miesto, kde som vyrastal a kde sa začala moja profesionálna kariéra a vždy sa tam rád vrátim. Ale momentálne sám ešte potrebujem pár dní na definitívne rozhodnutie, kde budem pôsobiť. Pomocou svojho profilu som sa rozhodol podeliť o pravdu, lebo si to zaslúžite vedieť, a nie neoverené informácie z médií."