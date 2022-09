Vojna alebo väzenie! Rusi chcú len krv: Kustód z KHL sa obáva mobilizácie

Ruská mobilizácia má veľký vplyv aj na tamojší šport. Kustód čínskeho tímu Kunlun Red Star, ktorý pôsobí v KHL, sa obáva, že bude musieť ísť na front.

Ruský prezident Vladimír Putin rozpútal vojnu na Ukrajine, ktorú chce zničiť. Pravdepodobne mu dochádzajú ľudské zdroje a rozhodol sa mobilizovať obyvateľov Ruska.

Do vojny zatiahol aj ľudí zo športu. Kustód Anton Tiškin sa obáva, že bude musieť ísť na front. Momentálne sa snaží dostať svoju rodinu z Ruska. „Ahoj priatelia, volám sa Anton a teraz pracujem pre čínsky hokejový klub Kunlun Red Star ako kustód. Základňu teraz ale máme v Rusku. Bohužiaľ situácia sa veľmi zhoršila. V krajine začala mobilizácia. Tí, ktorí nechcú ísť do vojny, sú posielaní do väzenia," začal svoj text na sociálnych sieťach Anton Tiškin.

„Vláda tvrdila, že do vojny odvedie len 300-tisíc ľudí, ale to je lož. Povolávajú všetkých, koho môžu. Posielajú predvolanie dokonca aj hráčom KHL. Predvolanie dostal aj lekár Omsku. Vôbec ich to nezaujíma. Chcú len krv," uviedol kustód Kunlunu.

Bojí sa o osud synov a na vojnových dobrodružstvách prezidenta Putina sa nechce podieľať. „Tu v Rusku mám troch malých synov a mám strach. Bojím sa, že namiesto aby som poctivo pracoval a zarábal pre nich peniaze, budem musieť ísť do väzenia. Do vojny totiž určite nepôjdem. Potrebujem dostať svoju rodinu z Ruska," dodal Tiškin.