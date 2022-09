Žiadny zápas nebude! Prečo Fury odvolal svoj súboj s krajanom Joshuom?

Britský boxer Tyson Fury (34) oznámil, že nebude bojovať proti svojmu krajanovi Anthonymi Joshuovi, lebo sa do pondelka nedohodli na zmluvných podmienkach súboja.

Tridsaťštyriročný úradujúci svetový šampión v ťažkej váhe verzie WBC sa mal s Joshuom vôbec prvýkrát stretnúť 3. decembra 2022, ponúkol mu 40-percentný podiel z celkovej dotácie duelu.

"Nuž, je to oficiálne. Prišiel deň D a už sa aj skončil. Je pondelok po piatej hodine a žiadna zmluva nebola podpísaná. Pre Joshuu je oficiálne koniec," napísal Fury na svojom instagrame, pričom ultimátum stanovil ešte v piatok. Joshuov promotér Eddie Hearn sa už vyjadril, že nemali šancu do daného termínu podpísať kontrakt. Sám Joshua v nedeľu uviedol, že to necháva na svojich právnikov.

Tyson Fury je v profiringu stále nezdolaný, z 33 zápasov má na konte 32 víťazstiev, z toho 23 pred uplynutím vypísaného času, a len jednu remízu. O dva roky mladší Joshua zatiaľ absolvoval 27 súbojov a zaznamenal v nich 24 triumfov a tri prehry, pričom všetky prišli v ostatných piatich dueloch. Aktuálne ťahá šnúru dvoch neúspechov, keď v septembri 2021 aj v auguste 2022 nestačil na Ukrajinca Oleksandra Usyka.

Fury, ktorý v apríli zdolal iného krajana Dilliana Whyta pred 90-tisíc divákmi v londýnskom Wembley, zvažoval koniec profikariéry, no tento krok si napokon rozmyslel. Pôvodne chcel vyzvať spomenutého Usyka, no ten už v kalendárnom roku 2022 nechce boxovať. Neskôr teda vyzval Joshuu a ten jeho ponuku prijal.